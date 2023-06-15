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ПМЭФ-2023 ,  
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На ПМЭФ обсудили гибель человечества и «гонку на деревянных протезах»

Александр Дугин на ПМЭФ описал три сценария будущего России
Мир вошел в период радикальных изменений — «раздвигания границ», предсказать результат сейчас практически невозможно, риски велики, вплоть до уничтожения человечества, считают участники сессии ПМЭФ «Горизонт — 2040»
Дмитрий Песков, Алексей Чадаев, Александр Дугин, Андрей Безруков (слева направо)&nbsp;
Дмитрий Песков, Алексей Чадаев, Александр Дугин, Андрей Безруков (слева направо)  (Фото: Игорь Родин / Росконгресс)

На Петербургском экономическом форуме обсудили будущее на сессии «Горизонт — 2040: Россия на карте мира». По мнению модератора сессии, советника президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, сейчас западные политические системы разрушают социальное «ядро» — семью и представление о половой структуре. Слом базовых общественных конструкций приводит к масштабному высвобождению социальной энергии, которое приведет к формированию новых структур общества, отметил он, заметив, что российские общественные институты были во многом заимствованы у Запада.

«Можно ли пробежать это десятилетие в гонке с деревянными протезами?», — задал вопрос Песков, заметив, что сейчас общественные институты в основном «чуждые, хотя их частично заместили».

По мнению профессора кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова, сейчас мир находится в периоде высокой конфликтности, это не лучшее время для масштабных общественных изменений в России. «Мы (как человечество) просто можем не выжить по двум причинам. Или эту планету так загадить, что жить дальше будет на ней невозможно. Или разругаемся. Нам нужно унять нашу конфликтную душу. Осознать человечество как единый вид. Кто бы не взял лидерство в мире, он должен взять такие императивы — инвестиции в человека, его духовность и инвестиции в снижение конфликтности. Это лозунги мира и справедливости», сказал он.

Участвующий в дискуссии философ Александр Дугин уверен, что привязанность граждан России к западным образам жизни и мышления не стоит переоценивать: «русский человек тоньше». «Если Петрову сказать — выйди из строя», он сначала подумает, а вдруг накажут и лучше сказать, что я не Петров. Потом подумает, а вдруг наградят. Мы все как такой «колеблющийся Петров», — описал он отношение народа к идеологиям.

Дугин описывает три сценария для России — «капитуляцию», «импортозамещение» и «построение евразийского мира», называя последний вариант фактически безальтернативным. Отношения с Западом он описал рассказом о своей беседе с американским политологом Збигневом Бжезинским. «Мы сидели с ним в кабинете в 2005 году, между нами лежала шахматная доска. Я сказал: «Господин Бжезинский, вам не кажется, что шахматы это игра для двоих?». А он ответил: «Господин Дугин, нет, это игра для одного».

По мнению Дугина, суверенитет России не требует отказа от достижений западной цивилизации, но должен оставлять стране право «ставить их под вопрос и отказаться от политического подчинения». «Democracy optional. Что то понравилось — хорошо, не понравилось — значит, нет. В этом случае ключевым условием является суверенитет», — пояснил он.

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Теги
Петр Канаев Петр Канаев
ПМЭФ Александр Дугин угрозы человечеству будущее
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