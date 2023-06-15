Минэкономики начало тесты закрытой для граждан платформы законопроектов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
Набиуллина и Орешкин поддержали идею новой приватизации в России Экономика, 12:37
Архангельская область и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 12:35
Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области Политика, 12:30
Делегация МАГАТЭ начала отложенный на сутки визит на Запорожскую АЭС Политика, 12:30
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову Политика, 12:28
WSJ узнал о плане закупки в Японии снарядов для поддержки Киева Политика, 12:27
Архангельская и Запорожская области заключили соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 12:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В новом контракте Дзюбы нет пункта о репутационных потерях Спорт, 12:26
Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров Политика, 12:24
Какие действия помогут распознать недобросовестного продавца недвижимости Pro, 12:21
Роспотребнадзор назвал причину отравления 62 человек в Братске шаурмой Общество, 12:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:20
Аксаков назвал международные расчеты возможным «прорывом» для рынка ЦФА Крипто, 12:19
ЦБ выпустил в обращение золотой червонец Финансы, 12:11
Политика ,  
0 

Минэкономики начало тесты закрытой для граждан платформы законопроектов

Минэкономики приступило к тестам закрытой от граждан платформы для законопроектов
У российских чиновников появится собственная закрытая система «Нормотворчество» для разработки законопроектов. Ресурс поможет сэкономить время и сократить количество механической работы. Заработать платформа должна к сентябрю
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России появится закрытая платформа для разработки законопроектов: новая система, которая должна сократить бумажный документооборот между ведомствами, с июня уже тестируется в пилотном режиме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минэкономики, которое стало оператором новой системы.

«Платформа даст возможность одновременно работать над документом сразу всем заинтересованным ведомствам. Этот алгоритм не заменит человека, но позволит снизить издержки и упростить «механическую» работу», — сообщил изданию директор правового департамента Минэкономики Лев Гершанок. По его словам, помимо совместной работы с текстом правовых актов, платформа предусматривает автоматическое формирование таблиц учета замечаний и разногласий.

Основное отличие этой платформы от портала regulation.gov.ru, где для общественного обсуждения сейчас публикуются проекты правовых актов, — ее закрытость. Новая система — ГИС «Нормотворчество» — предназначена только для тех, кто принимает участие в разработке будущих законов, то есть для чиновников и экспертных организаций.

Минэкономразвития также разработало проект постановления правительства, согласно которому «Нормотворчество» станет единой средой взаимодействия всех участников подготовки правовых актов, пишет газета со ссылкой на документ. Правительство рассчитывает, что новая закрытая система обеспечит полноту и своевременность разработки, согласования и принятия проектов, а также позволит сократить время, которое тратят участники процесса.

Кроме того, планируется, что ГИС «Нормотворчество» будет интегрирована с порталами regulation.gov.ru, pravo.gov.ru, порталом открытых данных, с платформой государственного электронного документооборота ГосЭДО, а также по решению оператора — с иными системами и ресурсами.

Идею разработать единую платформу в 2019 году выдвинул помощник президента Максим Орешкин, который тогда занимал пост министра экономического развития. Тогда он говорил, что разработаны концепция этой платформы, а также конкретные технические требования для проектирования. По словам Орешкина, платформа должна обеспечить безбумажное взаимодействие между разработчиками законодательных инициатив и совместное редактирование текстов проектов нормативных правовых актов в режиме онлайн. Также планировалось, что в системе будут храниться истории поручений и комментариев, и можно будет увидеть прежние редакции документа в случае необходимости.

Читайте на РБК Pro
Как бухгалтеры и «продажники» обворовывают фирмы: обзор популярных схем
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
Релокация бизнеса: какие проблемы она сулит и как с ними справляться

Конкурс на создание ГИС «Нормотворчество» Минэкономразвития объявило в августе 2022 года. На ее разработку выделено около одного года, а сумма контракта составляла более 286 млн руб. Победителем конкурса стало ООО «Айтитуджи» (компания IT2G), запросившее за работу 252,3 млн руб. Проект реализуется за счет средств из федерального бюджета. Согласно данным СПАРК, владельцы компании — Алексей Потапов и Анатолий Орлов.

В соответствии с госконтрактом, ГИС должна быть создана до 30 сентября 2023 года.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
законопроект разработка Минэкономразвития платформа
Материалы по теме
Минэкономразвития предложит создать единый реестр социальных НКО
Общество
Минэкономразвития запустит системы электронных виз до конца июня
Общество
Минэнерго поспорило с Минэком о программе энергоэффективности
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter