Минэкономики начало тесты закрытой для граждан платформы законопроектов

У российских чиновников появится собственная закрытая система «Нормотворчество» для разработки законопроектов. Ресурс поможет сэкономить время и сократить количество механической работы. Заработать платформа должна к сентябрю

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В России появится закрытая платформа для разработки законопроектов: новая система, которая должна сократить бумажный документооборот между ведомствами, с июня уже тестируется в пилотном режиме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минэкономики, которое стало оператором новой системы.

«Платформа даст возможность одновременно работать над документом сразу всем заинтересованным ведомствам. Этот алгоритм не заменит человека, но позволит снизить издержки и упростить «механическую» работу», — сообщил изданию директор правового департамента Минэкономики Лев Гершанок. По его словам, помимо совместной работы с текстом правовых актов, платформа предусматривает автоматическое формирование таблиц учета замечаний и разногласий.

Основное отличие этой платформы от портала regulation.gov.ru, где для общественного обсуждения сейчас публикуются проекты правовых актов, — ее закрытость. Новая система — ГИС «Нормотворчество» — предназначена только для тех, кто принимает участие в разработке будущих законов, то есть для чиновников и экспертных организаций.

Минэкономразвития также разработало проект постановления правительства, согласно которому «Нормотворчество» станет единой средой взаимодействия всех участников подготовки правовых актов, пишет газета со ссылкой на документ. Правительство рассчитывает, что новая закрытая система обеспечит полноту и своевременность разработки, согласования и принятия проектов, а также позволит сократить время, которое тратят участники процесса.

Кроме того, планируется, что ГИС «Нормотворчество» будет интегрирована с порталами regulation.gov.ru, pravo.gov.ru, порталом открытых данных, с платформой государственного электронного документооборота ГосЭДО, а также по решению оператора — с иными системами и ресурсами.

Идею разработать единую платформу в 2019 году выдвинул помощник президента Максим Орешкин, который тогда занимал пост министра экономического развития. Тогда он говорил, что разработаны концепция этой платформы, а также конкретные технические требования для проектирования. По словам Орешкина, платформа должна обеспечить безбумажное взаимодействие между разработчиками законодательных инициатив и совместное редактирование текстов проектов нормативных правовых актов в режиме онлайн. Также планировалось, что в системе будут храниться истории поручений и комментариев, и можно будет увидеть прежние редакции документа в случае необходимости.

Конкурс на создание ГИС «Нормотворчество» Минэкономразвития объявило в августе 2022 года. На ее разработку выделено около одного года, а сумма контракта составляла более 286 млн руб. Победителем конкурса стало ООО «Айтитуджи» (компания IT2G), запросившее за работу 252,3 млн руб. Проект реализуется за счет средств из федерального бюджета. Согласно данным СПАРК, владельцы компании — Алексей Потапов и Анатолий Орлов.

В соответствии с госконтрактом, ГИС должна быть создана до 30 сентября 2023 года.