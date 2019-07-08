МЭР анонсировало единую цифровую платформу для законопроектов

Минэкономразвития предложило создать единую цифровую платформу для разработки, обсуждения и принятия нормативно-правовых актов. В нее будут интегрированы действующие правовые системы раскрытия законодательных инициатив

Максим Орешкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минэкономразвития предлагает создать единую цифровую платформу для разработки, согласования и принятия нормативно-правовых актов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая в Госдуме в понедельник, 8 июля.

«Уже есть ее (единой платформы. — РБК) концепция, конкретные технические требования для проектирования. На первом шаге она должна охватить федеральные органы исполнительной власти», — сказал министр в ходе парламентских слушаний по вопросам цифровой экономики (цитата по РИА «Новости»).

Минэкономразвития назвало свой проект «Единая национальная среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений». Создание цифровой платформы позволит сократить издержки, обеспечить прозрачность и контроль над процессом нормотворчества, следует из презентации министерства, описывающей основные положения новой системы (есть у РБК).

Общее цифровое пространство обеспечит безбумажное взаимодействие между разработчиками законодательных инициатив и совместное редактирование текстов проектов нормативных правовых актов в режиме онлайн. В системе будет хранится истории поручений и комментариев, и можно будет увидеть прежние редакции документа в случае необходимости.