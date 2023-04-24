«Известия» узнали о планах вооружить «Адмирала Кузнецова» «Панцирем-М»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» планируют вооружить зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» и внедрить новую интегрированную систему управления ПВО, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Новая система ПВО будет в автоматическом режиме распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать. Новые «Панцири» будут отражать удары по кораблю как от самолетов и вертолетов, так и от противокорабельных ракет и беспилотников.

Кроме того, по словам собеседников газеты, на борту корабля уже построены специальные помещения, где будут храниться высокоточные авиационные средства поражения для авиакрыла «Кузнецова» — крылатые ракеты воздушного базирования и корректируемые и самонаводящиеся авиабомбы.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве и введен в эксплуатацию в январе 1991 года. В настоящее время является единственным авианесущим кораблем ВМФ России и предназначен, в частности, для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. «Адмирал Кузнецов» может нести 28 самолетов и 24 вертолета.

В 2018 году корабль встал на плановый ремонт, которым занималась Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Крейсер пришлось ремонтировать после того, как он вернулся из похода в Средиземном море, где наносил удары по объектам боевиков в Сирии. В декабре 2019 года на судне произошел пожар, погибли два человека. В феврале 2023 года «Адмирал Кузнецов» вышел из дока после ремонта.

Сейчас противовоздушная оборона «Адмирала Кузнецова» состоит из четырех пусковых установок зенитно-ракетного комплекса «Кинжал», восьми зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Кортик» (их заменят «Панцирями-М»). Также на борту крейсера размещены шесть шестиствольных 30-мм скорострельных установок АК-630М со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту.