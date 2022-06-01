ФТС заявила об угрозе потерь для бюджета из-за «внутренних duty free»
Создание магазинов беспошлинной торговли на внутренних рейсах приведет к потерям бюджета и неравным условиям ведения хозяйственной деятельности, заявили РБК в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«По сути, это предложение предполагает возможность создания отдельного канала реализации товаров внутри Евразийского союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, что <...> предполагает необходимость контроля таможенными органами реализации товаров на внутренних перевозках, что не входит в компетенцию таможенных органов», — пояснили в ФТС.
Ранее совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК рассказал, что владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов до конца 2023 года.
РБК направил запрос в пресс-службу Внуково.
По словам Ванцева, предложенная мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам — «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин». Он отметил, что во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid). «Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — считает бизнесмен, указав, что на комиссию от магазинов duty free приходится большая доля доходов от международных перевозок.
Также в конце мая правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому станет возможным открытие в аэропортах магазинов беспошлинной торговли, которые будут доступны пассажирам, вылетающим из России в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).
В пояснительной записке к проекту отмечается, что во всех странах союза, кроме России, уже разрешена продажа товаров в точках беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из одного союзного государства в другое.
Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева пояснила РБК, что в случае принятия поправки товары магазинов беспошлинной торговли для пассажиров, отправляющихся из России в государства ЕАЭС, будут продаваться с налогами и пошлинами, как того требует Таможенный кодекс союза (сейчас такие магазины нельзя открывать даже с добавлением пошлин). При этом для пассажиров, выезжающих в третьи страны, цены на товары магазинов duty free останутся беспошлинными. По примеру магазинов в аэропортах стран ЕС на товары будут установлены двойные ценники.
В конце февраля страны ЕС, а следом за ними и ряд других закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на военную спецоперацию на Украине. Россия ввела зеркальные ограничения для 37 стран, а рейсы в открытые страны отменялись из-за риска ареста российских самолетов.
На фоне этого снизился пассажиропоток в аэропортах, из-за чего в апреле общественная организация по поддержке малого и среднего бизнеса «Опора России» внесла в перечень антисанкционных мер предложение разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли при вылете из России в страны ЕАЭС. Положительное заключение по этой инициативе представили Минпромторг и Федеральная таможенная служба (ФТС).