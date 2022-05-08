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Кабмин выдвинул представителей России в совет директоров «Роснано»

Кабинет министров поручил выдвинуть ряд кандидатур в качестве представителей России в совете директоров государственной компании «Роснано», следует из распоряжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди кандидатов заместитель министра финансов Ирина Окладникова, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.

В списке есть председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов и член совета директоров, директор Дирекции по правовым вопросам и судебной работе АО «СОГАЗ» Евгений Тё.

Кроме того, в перечне первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, директор и исполнительный директора службы внутреннего контроля ВЭБ, РФ Анна Балцат и Леонид Учуваткин.

Кандидатами также стал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, финансовый и исполнительный директора Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Половнев и Александр Шевчук, замруководителя автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при правительстве России», ректор ИТМО Владимир Васильев, научный руководитель НИИ «Института им.Н.Е. Жуковского», глава совета директоров Борис Алешин.

«Роснано» попросило Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
Бизнес
Анатолий Чубайс

В ноябре «Роснано» сообщила о проблемах с обслуживанием долгов. Центробанк приостановил торги всеми выпусками облигаций компании на сумму более 70 млрд руб. на Мосбирже. Президент Владимир Путин оценивал суммы долгов корпорации в 140 млрд руб.

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Первое соглашение по долговым обязательства с крупнейшим кредитором «Совкомбанком» компания заключила 30 декабря. Документ предусматривал досрочное погашение банку кредита в размере 15 из 38 млрд руб., а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по кредиту.

Еще 16 млрд руб. компания должна по ссудам Промсвязьбанку (ПСБ), 16,5 млрд руб. — банку «Санкт-Петербург», 5 млрд руб. — банку «Россия» и 0,85 млрд руб. — банку «Ак Барс». Трем организациям — Совкомбанку, ПСБ и «Ак Барсу» — «Роснано» ранее направило досудебные претензии о признании заключенных договоров недействительными.

В середине апреля Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру провести проверку работы компании за 2010–2020 годы, когда ей руководил основатель Анатолий Чубайс, из-за долгов, неправильной финансовой отчетности и неверных решений по выплате девидендов правительству.

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Теги
Роснано Совет директоров правительство
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