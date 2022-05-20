Золотов наградил двух офицеров Росгвардии за мужество в ходе спецоперации

Виктор Золотов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

За мужество и героизм, проявленные во время военной операции на Украине, глава Росгвардии Виктор Золотов наградил начальника центра специального назначения «Витязь» полковника Александра Белоглазова и замкомандира отряда ОМОН полковника полиции Андрея Фроленкова медалями «Золотая звезда», офицеры были удостоены звания Героя России, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Белоглазов «проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции». Также он грамотно организовал действия подразделений спецназа «на опасном направлении», и в результате бойцы выполнили все поставленные задачи.

Фроленков руководил подразделением, «которое захватило стратегически важный объект, не допустив человеческих жертв и необратимых последствий». В пресс-службе утвреждают, что благодаря его действиям удалось выполнить поставленную командованием задачу и сохранить жизни «сотен военнослужащих и гражданских лиц».

«Только за непродолжительный по историческим меркам период существования новой России 174 наших боевых товарища были удостоены высокого звания Героя Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Силы Росгвардии участвуют в российской военной операции на Украине, которая идет с 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин называл освобождение жителей Донбасса от «геноцида» со стороны киевского режима, а также "демилитаризацию" и «денацификацию» Украины. 27 марта, в День войск национальной гвардии, Путин в поздравлении поблагодарил бойцов Росгвардии и отметил, что они действуют «в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно».

Потери среди своих бойцов Росгвардия не раскрывала. Минобороны в последний раз сообщило о погибших военнослужащих 25 марта — тогда говорилось о 1351 погибшем и 3825 раненых.