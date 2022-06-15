Новый премьер-министр ДНР отказался менять состав правительства

Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) останется в прежнем составе после назначения нового премьер-министра Виталия Хоценко. Об этом премьер сообщил ТАСС.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке премьер-министра и правительства республики 8 июня. В тот же день он подписал указ о назначении Виталия Хоценко председателем правительства республики.

«На первом этапе добавили одного вице-премьера, передали ему всю инфраструктуру, весь строительный блок, чтобы он максимально сфокусировался на этом. Если потребуется, будем принимать решения кадровые по замминистрам, по министрам, а пока в настоящий момент работаем действующей командой, чтобы не терять время», — сообщил Хоценко в ответ на вопрос о планах по изменению состава правительства.

Новым вице-премьером был назначен Евгений Солнцев, который ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ России, а до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «РЖД».

Пушилин ранее пояснял, что смена правительства ДНР вызвана тем, что в республике вынуждены «думать даже не на один, а на два шага вперед», в связи с чем необходима «реорганизация». Он отметил, что важными направлениями для властей ДНР является восстановление инфраструктуры и «интеграционные процессы».

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До назначения премьером Хоценко занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли России, в июне прошлого года он принял участие на заседании с президентом Владимиром Путиным с выпускниками «школы губернаторов» — IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.



Он же стал финалистом конкурса «Лидеры России» в 2018–2019 годах, представляя министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. На работу в Минпромторг Хоценко перешел в сентябре 2019 года. Как указывает телеканал «Вести Ставрополье», он родился в Днепропетровске в 1986 году.