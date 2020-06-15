Эксперты оценили модернизацию арсеналов ядерными державами

Количество ядерных боеголовок в мире на начало 2020 года сократилось до 13 400 единиц по сравнению с 13 865 годом ранее. В то же время ядерные державы продолжают модернизировать подобное оружие, сообщили эксперты SIPRI

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Общее количество ядерного оружия в мире в 2019 году продолжило сокращаться, однако обладающие таким вооружением страны продолжают модернизировать его, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным экспертов, в начале года девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР в совокупности имели около 13 400 единиц ядерного оружия по сравнению с 13 865 годом ранее. Из всего имеющегося ядерного оружия примерно 3720 единиц хранятся на складах оперативных частей, а еще 1800 находятся в состоянии повышенной боевой готовности, сообщается в докладе.

Сокращение ядерных запасов параллельно с их модернизацией идет в мире не первый год, отмечают эксперты. В 2018-м количество такого оружия сократилось в основном в результате демонтажа Россией и США устаревших боеголовок в рамках договора СНВ-3. В прошлом году арсеналы обеих стран оставались в пределах, установленных соглашением.

На Россию и США приходится более 90% мирового ядерного оружия, говорится в докладе. В то же время в феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3, заключенного между ними. Стороны могут договориться о продлении еще на пять лет, однако пока ситуация зашла «в тупик», отмечают эксперты. В частности, США неоднократно заявляли о необходимости подключить к СНВ Китай, а затем и вовсе поставили России условие, согласно которому она должна убедить КНР присоединиться к переговорам.