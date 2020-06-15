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Эксперты оценили модернизацию арсеналов ядерными державами

Количество ядерных боеголовок в мире на начало 2020 года сократилось до 13 400 единиц по сравнению с 13 865 годом ранее. В то же время ядерные державы продолжают модернизировать подобное оружие, сообщили эксперты SIPRI
Фото: Минобороны России / РИА Новости
Фото: Минобороны России / РИА Новости

Общее количество ядерного оружия в мире в 2019 году продолжило сокращаться, однако обладающие таким вооружением страны продолжают модернизировать его, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным экспертов, в начале года девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР в совокупности имели около 13 400 единиц ядерного оружия по сравнению с 13 865 годом ранее. Из всего имеющегося ядерного оружия примерно 3720 единиц хранятся на складах оперативных частей, а еще 1800 находятся в состоянии повышенной боевой готовности, сообщается в докладе.

Сокращение ядерных запасов параллельно с их модернизацией идет в мире не первый год, отмечают эксперты. В 2018-м количество такого оружия сократилось в основном в результате демонтажа Россией и США устаревших боеголовок в рамках договора СНВ-3. В прошлом году арсеналы обеих стран оставались в пределах, установленных соглашением.

На Россию и США приходится более 90% мирового ядерного оружия, говорится в докладе. В то же время в феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3, заключенного между ними. Стороны могут договориться о продлении еще на пять лет, однако пока ситуация зашла «в тупик», отмечают эксперты. В частности, США неоднократно заявляли о необходимости подключить к СНВ Китай, а затем и вовсе поставили России условие, согласно которому она должна убедить КНР присоединиться к переговорам.

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«Тупик с продлением договора СНВ-3 и крах советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года в 2019-м позволяют предположить, что эра двусторонних соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США может подходить к концу», — заявил глава программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению SIPRI Ян Элиассон.

По словам представителя стокгольмского института, «потеря ключевых каналов связи» между Москвой и Вашингтоном, «которые обеспечивали прозрачность и предотвращали недопонимание по вопросам расположения и возможностей ядерных сил друг друга, потенциально может привести к новой гонке ядерных вооружений».

Договор СНВ-3 предусматривает для каждой страны сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц. Он также предполагает взаимные инспекции и обмен данными.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ядерное оружие, модернизация
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