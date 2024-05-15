Власти Словакии сообщили о повреждении нескольких органов у Фицо
У раненного при покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо повреждены несколько органов, сообщил министр труда Эрик Томаш телеканалу Markíza.
По словам министра, состояние Фицо серьезное, его продолжают оперировать, это займет еще некоторое время. Портал ta3 сообщил в 19:34 по местному времени (20:34 мск), что операция успешно завершилась, политик находится в стабильном состоянии и общается с врачами. Но власти страны это сообщение не подтверждают.
Ранее издание Standard со ссылкой на источник сообщало, что у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости и врачи не могли остановить кровотечение. По его данным, в премьера попали три пули: в живот, в плечо и в бедренную кость.
Нападение на Фицо произошло у культурного центра в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Операцию премьеру проводили в близлежащем городе Банска-Бистрица, куда его доставили на вертолете. В Братиславу Фицо не стали отправлять из-за необходимости срочно оказать помощь.
Согласно данным местных изданий, в премьера стрелял 71-летний Юрай Цинтула из города Левице. Он писатель, в Левице основал литературный клуб «Радуга» и был его председателем с 2008 по 2016 год, сообщал Standard. Цинтула опубликовал пять книг.
Aktuality.sk передает, что в полиции Цинтула заявил о несогласии с действиями словацких властей. Фицо и его партия SMER («Направление — социальная демократия») известны пророссийской позицией.
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