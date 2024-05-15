Путин назвал одно из важнейших направлений работы Дюмина

На последней встрече с Дюминым Путин поблагодарил его за успехи на посту губернатора Тульской области. Так, рост промышленного производства в регионе составил 6% при среднем годовом приросте 3,5% по всей России

Алексей Дюмин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Одним из направлений работы помощника президента Алексея Дюмина будет содействие правительству и «Ростеху» в обеспечении российских войск вооружениями. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

«Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании «Ростех», в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших вооруженных сил», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул на совещании, что необходимо обеспечить потребности российских войск «для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения» в рамках военной операции.

Глава государства упомянул и Антона Алиханова, назначенного на пост министра промышленности и торговли. Ранее он был губернатором Калининградской области. Президент указал, что Алиханов тоже «не новичок в этой сфере», поскольку ранее работал в данном ведомстве.

Накануне Путин назначил бывшего губернатора Тульской области Дюмина и экс-секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева помощниками президента.

Дюмин родился в августе 1972 года. Он в 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, а в 1995 году начал работать в Федеральной службе охраны (ФСО). После избрания Путина на пост президента в 2000 году Дюмин продолжил работу с ним. В 2007 году он стал начальником охраны Виктора Зубкова в период, когда тот занимал должность премьер-министра. В 2008 году он вновь стал работать в охране Путина, когда тот стал премьером.

В 2014 году Дюмин был назначен командующим Силами специальных операций России, а в 2015 году стал начальником Главного штаба Сухопутных войск — первым заместителем главкома Сухопутных войск. В конце того же года он был назначен замминистра обороны. Он курировал боевую подготовку, а также строительство, обеспечение жильем, военную медицину.

В феврале 2016 года Путин назначил Дюмина и.о. губернатора Тульской области. В сентябре того же года он был избран на должность, а на губернаторских выборах 2021 года — переизбран на новый срок.