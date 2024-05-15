Что известно о возможной попытке госпереворота в Турции Руководство полиции Анкары обвинили в сговоре с целью сфабриковать дело против правящей партии

15 мая турецкие власти заявили, что высокопоставленные полицейские вступили в заговор против правительства. В чем состоял план заговорщиков и как возможная попытка путча связана с событиями 2016 года — в статье РБК

Фото: Kursat Bayhan / Getty Images

Поздним вечером 14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренную встречу с главой Национальной разведывательной организации и министром юстиции, чтобы обсудить предполагаемую попытку путча в стране. На следующий день министр внутренних дел республики Али Ерликая выступил с развернутым заявлением, в котором признал существование заговора и пригрозил уничтожить расставленные заговорщиками «ловушки» и выманить врагов власти «из всех нор, где они прячутся».

Что известно о предполагаемом заговоре

Как пишет Hürriyet, история началась с бегства за границу Сердара Сертчелика, одного из ключевых свидетелей по делу организованной преступной группировки Kaplanlar (ее предполагаемого лидера Айхана Бору Каплана арестовали в сентябре 2023 года). Сертчелика также подозревали в участии в ОПГ, ему грозит пожизненный срок. Оказавшись вне доступности правоохранительных органов, он рассказал, что высокопоставленные сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Анкары, которые вели дело Kaplanlar, угрозами заставили его стать секретным свидетелем. Более того, они принуждали его дать показания против нескольких бывших и действующих членов правительства из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).

Имена политиков, в отношении которых полицейские пытались получить обвинительные показания, не были названы. Но еще в апреле 2024 года некоторые турецкие СМИ утверждали, что лидер Kaplanlar поддерживал тесные связи с бывшим главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и по его просьбе приезжал с вооруженными людьми к студии государственного телеканала TRT в ночь на 16 июля 2016 года, когда была предпринята попытка госпереворота. Бору Каплан также утверждал, что при задержании полиция расспрашивала его об экс-министре, сообщала турецкая редакция Deutsche Welle.

По словам Сертчелика, столичные полицейские якобы рассчитывали использовать его показания, чтобы организовать государственный переворот. Этот план, как утверждает Hürriyet, носил кодовое название «Чистые руки».

После заявлений Сертчелика Ерликая поручил начать расследование в отношении ответственных за дело Kaplanlar — заместителя начальника полиции Анкары по борьбе с организованной преступностью Мурата Челика, главы отдела по борьбе с организованной преступностью Керема Гёкай Онера и его заместителя Шевкета Демиркана. Их допрашивали всю ночь с 8 на 9 мая, а наутро отстранили от должностей. Также были проведены обыски в их домах и автомобилях. Офицеров подозревают в сговоре с целью совершения преступления, попытке повлиять на суд и свидетеля, а также в злоупотреблении служебным положением. Главный вопрос, который волнует следствие, — получали ли подозреваемые инструкции от кого-то извне, уточняет Hürriyet. Издание Sabah отмечает, что расследование ведется и в отношении других служащих, которые допустили побег Сертчелика.

14 мая лидер ПНД Девлет Бахчели назвал действия полицейских попыткой государственного переворота. «Налицо заговор, которого нельзя избежать, отстранив от должности нескольких начальников полиции. На самом деле мишенью являются ПНД, ПСР, [правящая коалиция] «Народный альянс» и в конечном счете вся Турция», — заявил он. В тот же день прошло совещание Эрдогана с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагимом Калыном и министром юстиции Йылмазом Тунчем по этому поводу. Как сообщило Sabah, правительство планирует принять серьезные меры в связи с возможным заговором в столичном полицейском департаменте.

На следующий день глава МВД выступил с первым развернутым заявлением по этому делу. «В каком бы учреждении ни была создана структура, направленная против нашего президента, нашего правительства и наших политиков, мы пойдем до конца, выявим эти структуры и привлечем их к ответственности», — подчеркнул Али Ерликая в заявлении, опубликованном в X. Он пообещал, что инспекторы Министерства внутренних дел скоро поделятся с общественностью своими выводами.

Министр юстиции призвал журналистов дождаться результатов расследования в отношении столичных полицейских. «Давайте доверять нашей судебной системе в этом отношении. Наша беспристрастная, независимая судебная система будет преследовать тех, кто совершает преступления и поступает неправильно, независимо от их должности», — сказал Йылмаз Тунч.

Как текущие события связаны с попыткой переворота 2016 года

Лидер ПНД прямо сравнил предполагаемый заговор полицейских с попыткой госпереворота в июле 2016 года. «Любой, кто защищает и служит заговору с целью опорочить честные имена с помощью показаний секретных свидетелей и затмить проявленную волю нации, является предателем и негодяем, а в полиции, судебных органах и средствах массовой информации необходимо навести порядок», — заявил он. По информации Бахчели, заговор в столичной полиции и органах правосудия мог готовиться при активном участии организации ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в подстрекательстве к попытке переворота в 2016 году.

FETÖ («Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена», ФЕТО) — используемое турецкими властями обозначение оппозиционного исламского движения «Хизмет» (от тур. «служение»), духовным лидером которого является живущий в США турецкий просветитель и проповедник Фетхуллах Гюлен. В мире Гюлен известен как автор трудов по теологии и педагогике (некоторые его работы в России признаны экстремистскими). Ночью 15 июля 2016 года поднявшие мятеж военные взяли под контроль ряд стратегических объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе и других городах, включая столичную студию телеканала TRT. Авиация мятежников также нанесла удары по зданию турецкого парламента. Путчисты обвинили власти в коррупции и нарушении прав человека и объяснили свои действия желанием восстановить конституционный порядок. Попытка переворота провалилась, в столкновениях погибло около 300 человек, примерно 2,1 тыс. получили ранения. Президент Турции обвинил в организации путча Гюлена и его сторонников. В 2017 году Фетхуллах Гюлен был лишен турецкого гражданства.

О том, что заговорщики прибегли к «тактике ФЕТО», заявил и глава МВД Турции. 14 мая по подозрению в связях с группировкой были задержаны 544 человека, масштабная операция прошла при поддержке разведки MİT в 62 из 81 провинций страны, сообщил Ерликая. По его словам, подозреваемые по поручению ФЕТО планировали сдать экзамены для поступления на государственную службу и координировали свои действия с группировкой через мессенджер для обмена зашифрованными сообщениями ByLock. Связаны ли эти два события между собой, не уточняется.

Эрдоган прокомментировал предполагаемый заговор на парламентском заседании 15 мая. Он заверил депутатов, что правительство «вплоть до мельчайших деталей» разберется в случившемся и привлечет виновных к ответственности «на законных основаниях». Упомянул он и возможных «кукловодов» — сторонников Гюлена.

«Те, кто хочет отдать свой долг ФЕТО, никогда не сидят сложа руки. Мы знаем, чего добиваются те, чей единственный политический капитал заключается в разделении людей. Мы очень хорошо знаем и марионетку, и кукловода», — заявил Эрдоган. Президент считает, что «подстрекатели» пытаются испортить «позитивный климат» в турецкой политике, который начал формироваться после его прошедшей на прошлой неделе встречи с лидером главной оппозиционной Республиканской народной партии Озгюром Озелем.

После попытки переворота 2016 года прошли массовые чистки в силовых структурах и армии, были арестованы более 40 тыс. человек. Приведет ли нынешний инцидент к масштабным перестановкам, пока не известно. Сообщают лишь, что, помимо трех подозреваемых, своей должности лишится начальник полиции Анкары Энгин Динч.