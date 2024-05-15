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Политика ,  
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МВД Турции пообещало найти причастных к новому заговору против Эрдогана

После предупреждения о возможном новом путче и задержания трех полицейских власти Турции пообещали выявить всех возможных заговорщиков, чтобы не допустить повторения ситуации 2016 года
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Группа заговорщиков внутри любого из турецких учреждений, нацеленная на свержение руководства страны, будет выявлена и привлечена к ответственности, заявил глава МВД Турции Али Ерликая, комментируя информацию о возможном заговоре в правоохранительных органах страны.

Генпрокуратура Анкары начала расследование в отношении трех полицейских столичного департамента по поводу их причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан». Лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели заявил о вероятности попытки госпереворота.

По словам Ерликаи, отчет по итогам расследования и изучения «каждого сделанного шага и записей телефонных разговоров одной за другой» будет опубликован в ближайшее время во всех подробностях. «Если внутри какого-либо учреждения существует структура, нацеленная на нашего президента, наше правительство и наших политиков, мы пойдем до конца, выявим эти структуры и привлечем их к ответственности», — говорится в его заявлении в социальной сети X.

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По информации Бахчели, в Управлении безопасности Анкары и органах правосудия мог готовиться заговор с участием в нем организации ФЕТО, которую власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.

«Как мы проникли в логово предателей в борьбе с террористической «Рабочей партией Курдистана» (РПК) и организацией ФЕТО (запрещена в Турции), мы найдем этих преступников, где бы они ни прятались», — заверил глава МВД.

Турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен является проповедником и духовным лидером исламского движения «Хизмет» (от тур. «служение»). Турецкие власти дали этой структуре, оппозиционной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, название FETÖ (Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена, ФЕТО). В мире же Гюлен больше известен как автор трудов по теологии и педагогике. Гюлена и его сторонников власти Турции обвиняют и в причастности к попытке путча 2016 года.

В 2016 году в Турции произошла попытка госпереворота, которая была подавлена уже спустя несколько часов. В результате столкновений по всей стране погиб 241 человек и более 2 тыс. получили ранения.

По подозрению в организации путча и причастности к нему в Турции были арестованы более 40 тыс. человек. Режим чрезвычайного положения функционировал в стране несколько месяцев.

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Мария Гусарова
Турция госпереворот расследование

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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