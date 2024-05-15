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Политика ,  
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Эрдоган после сообщений о путче заявил, что знает «кукловодов»

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Thaier Al-Sudani / File Photo / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в курсе, кто готовил государственный переворот в стране, передает Yenimesaj.

«Мы прекрасно знаем, кто является марионеткой, кукловодом и автором этой пьесы (путча — РБК). Как бы безобразно это ни было, мы не попадемся в эту ловушку», — сказал он.

«Мы знаем тех, у кого единственный капитал в политике — это разобщение людей и то, чего они пытаются достичь», — сказал Эрдоган, сообщает Daily Sabah. По его словам, в Турции «уже были подобные попытки в прошлом».

Ночью 15 мая Sabah написала, что Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки госпереворота.

Накануне Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении трех полицейских столичного департамента. Их подозревают в причастности к организации «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски.

Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

В Турции в 2016 году произошла попытка государственного переворота. Она была подавлена спустя несколько часов. В результате столкновений в стране погиб 241 человек, а более 2 тыс. получили ранения. В Турции арестовали более 40 тыс. человек по подозрению в организации и причастности к путчу. Режим чрезвычайного положения действовал три месяца.

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Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года

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