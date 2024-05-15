Эрдоган после сообщений о путче заявил, что знает «кукловодов»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в курсе, кто готовил государственный переворот в стране, передает Yenimesaj.
«Мы прекрасно знаем, кто является марионеткой, кукловодом и автором этой пьесы (путча — РБК). Как бы безобразно это ни было, мы не попадемся в эту ловушку», — сказал он.
«Мы знаем тех, у кого единственный капитал в политике — это разобщение людей и то, чего они пытаются достичь», — сказал Эрдоган, сообщает Daily Sabah. По его словам, в Турции «уже были подобные попытки в прошлом».
Ночью 15 мая Sabah написала, что Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки госпереворота.
Накануне Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении трех полицейских столичного департамента. Их подозревают в причастности к организации «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски.
В Турции в 2016 году произошла попытка государственного переворота. Она была подавлена спустя несколько часов. В результате столкновений в стране погиб 241 человек, а более 2 тыс. получили ранения. В Турции арестовали более 40 тыс. человек по подозрению в организации и причастности к путчу. Режим чрезвычайного положения действовал три месяца.
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