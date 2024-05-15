EFE узнало об отмене визита Зеленского в Испанию из-за проблем на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, сообщает EFE со ссылкой на источники во дворце Сарсуэла — королевской резиденции.
Поездка в Мадрид была запланирована на 17 мая. Как рассказали во дворце накануне, украинский лидер собирался встретиться с королем Испании Филиппом VI. Также планировалась встреча с премьером Педро Санчесом для подписания соглашения по безопасности. Дворец не объяснил причину отмены визита. Однако, по словам дипломатических источников агентства, решение украинского лидера связано со сложной обстановкой на фронте из-за наступления России.
В прошлый раз Зеленский встречался с королем Испании в октябре 2023 года в Гранаде.
Минобороны России сообщало, что российские войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 13 мая ведомство доложило об улучшении тактического положения в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Днем 14 мая украинские власти сообщили о боях на окраинах Волчанска.
Оборона Волчанска не была подготовлена, подразделения армии Украины не располагают средствами, чтобы предотвратить наступление России, писала Le Monde со ссылкой на одного из служащих ВСУ в регионе.
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