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Военная операция на Украине ,  
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EFE узнало об отмене визита Зеленского в Испанию из-за проблем на фронте

EFE: Зеленский отменил свой визит в Испанию из-за сложной обстановки на фронте
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский должен был приехать в Испанию 17 мая и встретиться с королем страны и премьером. Однако на фоне осложнения ситуации для ВСУ в Харьковской области визит отменен
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, сообщает EFE со ссылкой на источники во дворце Сарсуэла — королевской резиденции.

Поездка в Мадрид была запланирована на 17 мая. Как рассказали во дворце накануне, украинский лидер собирался встретиться с королем Испании Филиппом VI. Также планировалась встреча с премьером Педро Санчесом для подписания соглашения по безопасности. Дворец не объяснил причину отмены визита. Однако, по словам дипломатических источников агентства, решение украинского лидера связано со сложной обстановкой на фронте из-за наступления России.

В прошлый раз Зеленский встречался с королем Испании в октябре 2023 года в Гранаде.

Генштаб ВСУ сообщил об отводе войск с позиций в районе Волчанска
Политика
Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

Минобороны России сообщало, что российские войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 13 мая ведомство доложило об улучшении тактического положения в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Днем 14 мая украинские власти сообщили о боях на окраинах Волчанска.

Оборона Волчанска не была подготовлена, подразделения армии Украины не располагают средствами, чтобы предотвратить наступление России, писала Le Monde со ссылкой на одного из служащих ВСУ в регионе.

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Испания Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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