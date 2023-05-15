В армии Китая заявили о необходимости усиления из-за гибридных войн

Украинский конфликт представляет собой гибридную войну, которая включает не только боевые действия, но и конфронтацию в сфере информации, финансов и др. Китаю следует готовиться к борьбе такого рода, заявил генерал НОАК Ван Хайцзя

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Китаю следует повышать боеготовность своей и использовать для этого передовые технологии, потому что современные конфликты перестали носить только военный характер и стали гибридными, заявил командующий западным военным округом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал Ван Хайцзян. Он написал о вызовах современности статью для газеты Центральной школы Коммунистической партии Китая, пишет South China Morning Post.

«С тех пор, как разразился украинский кризис, появилась новая форма «гибридной войны». Военные конфронтации переплелись с битвами в политической, финансовой, технологической, киберпространственной и когнитивной сферах», — указал Ван Хайцзян.

По мнению генерала, Пекину нужно интегрировать свои стратегические силы в военной, экономической, научно-технической областях и наращивать общую национальную мощь. Военным следует обращать внимание на развитие искусственного интеллекта и других технологий в сфере информации, аэрокосмической и беспилотной отраслей.

Ван Хайцзян советует для наращивания военного опыта проводить побольше учений и участвовать в международных миротворческих операциях. Это позволит Китаю лучше справляться в борьбе с угрозами безопасности и усилит его влияние, считает генерал.

Российская сторона не раз заявляла, что конфликт с Украиной является гибридным. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что этот характер выражается в поставках западного оружия Киеву, поощрении «террора в пограничных областях России», диверсиях и «политических убийствах». Глава МИД Сергей Лавров указывал на введенные против страны санкции.

Президент Владимир Путин отмечал, что причинами, по которым Запад ведет против России гибридную войну, являются «алчность» и «намерение сохранить свою ничем не ограниченную власть». По мнению Путина, страны Запада желают России «не свободы, а хотят видеть ее колонией».