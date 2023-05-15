ПВО сработало над «Донбасс-Ареной»

Части сбитой украинской ракеты, предположительно, упали на стадион «Донбасс-Арена» и близлежащую территорию, уточнил мэр Донецка Кулемзин

Вид на «Донбасс-Арену» (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

В Донецке сработали силы противовоздушной обороны (ПВО) над стадионом «Донбасс-Арена». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«Над стадионом «Донбасс-Арена» сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию», — написал он.

«Донбасс-Арена» — футбольный стадион в Донецке, построенный в 2009 году. Это был домашний стадион футбольного клуба «Шахтер». С 2014 года матчи на стадионе не проводятся. Расположен в Ворошиловском районе Донецка на территории Парка культуры и отдыха.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, с 08:00 по 12:40 15 мая (время совпадает с мск) в направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского, Киевского и Петровского районов было выпущено 38 снарядов калибром 155 мм. Артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО.

По словам Кулемзина, в результате обстрела Куйбышевского района по ул. Степной получил ранения мужчина 1961 года рождения. Его госпитализировали.

Также был зафиксирован прилет украинского боеприпаса во двор школы № 19 Киевского района города.

С начала мая Донецк несколько раз подвергался атакам. 7 мая были обесточены населенные пункты Александровка и Кременец в черте города. По словам Кулемзина, 28 апреля в результате обстрела Донецка погибли девять человек, еще 16 пострадали.