ПВО сработало над «Донбасс-Ареной»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Кадры пожара в магазине «Перекресток» в Москве Общество, 13:25
Кремль отверг тезис Макрона о «вассальной зависимости» Москвы от Китая Политика, 13:25
Песков сослался на отсутствие официальной информации о здоровье Лукашенко Политика, 13:22
Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России в 2023 году Экономика, 13:18
В Красноярске начали строить первую ветку метротрамвая Общество, 13:17
В здании магазина «Перекресток» в Москве произошел взрыв Общество, 13:12
Бумаги «Эталона» взлетели на 9% новости о смене места первичного листинга Инвестиции, 13:11
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как поставщикам защитить свои права, если заказчик притесняет на торгах Pro, 13:11
Кремль исключил влияние поставок британского оружия на ход спецоперации Политика, 13:09
В Польше посчитали преждевременными мирные переговоры России и Украины Политика, 13:06
Объявлены российские цены на электрический минивэн Voyah Dream Авто, 13:00
Создатель ChatGPT начал поиск $100 млн для криптопроекта Worldcoin Крипто, 12:57
Путин перенес заседание Совбеза с пятницы на начало недели Политика, 12:55
Кремль оценил вероятность «турецкого Майдана» Политика, 12:54
Военная операция на Украине ,  
0 

ПВО сработало над «Донбасс-Ареной»

Мэр Донецка Кулемзин: силы ПВО сработали над стадионом «Донбасс-Арена»
Части сбитой украинской ракеты, предположительно, упали на стадион «Донбасс-Арена» и близлежащую территорию, уточнил мэр Донецка Кулемзин
Вид на &laquo;Донбасс-Арену&raquo;
Вид на «Донбасс-Арену» (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

В Донецке сработали силы противовоздушной обороны (ПВО) над стадионом «Донбасс-Арена». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«Над стадионом «Донбасс-Арена» сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию», — написал он.

«Донбасс-Арена» — футбольный стадион в Донецке, построенный в 2009 году. Это был домашний стадион футбольного клуба «Шахтер». С 2014 года матчи на стадионе не проводятся. Расположен в Ворошиловском районе Донецка на территории Парка культуры и отдыха.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, с 08:00 по 12:40 15 мая (время совпадает с мск) в направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского, Киевского и Петровского районов было выпущено 38 снарядов калибром 155 мм. Артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО.

По словам Кулемзина, в результате обстрела Куйбышевского района по ул. Степной получил ранения мужчина 1961 года рождения. Его госпитализировали.

Также был зафиксирован прилет украинского боеприпаса во двор школы № 19 Киевского района города.

Читайте на РБК Pro
Продавцы счастья: как сделать так, чтобы корпоративная культура работала
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых

С начала мая Донецк несколько раз подвергался атакам. 7 мая были обесточены населенные пункты Александровка и Кременец в черте города. По словам Кулемзина, 28 апреля в результате обстрела Донецка погибли девять человек, еще 16 пострадали.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Донецк ПВО стадион ДНР
Материалы по теме
В результате обстрела Донецка погиб один человек
Политика
В ДНР заявили о 50 выпущенных по Донецку украинских снарядах за два часа
Политика
Женщина подорвалась на мине в Донецке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter