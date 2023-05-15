Военком Карелии заявил о борьбе «с сатаной с головой в другом месте»

Карельский военком раскритиковал предприятия, которые бронировали от частичной мобилизации всех сотрудников, и пригрозил пересмотреть решения о брони, если не будет изменений

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Россия борется с сатаной, но это «не только Украина, голова этой Гидры находится в другом месте», заявил военный комиссар Карелии Андрей Артемьев на совещании в мэрии Петрозаводска.

На этом совещании Артемьев поднял несколько вопросов, в том числе о брони сотрудников предприятий от частичной мобилизации. Он призвал руководителей организаций активнее рекламировать службу по контракту и раскритиковал тех, кто бронировал от мобилизации всех работников.

«Нахальству некоторых руководителей удивляюсь, когда бронируют дворника, грузчика, полотера, уборщика помещений. Вы что, с ума посходили все, что ли? <...> Кого это касается? Некоторые руководители тех предприятий, где якобы существует оборонный заказ — а у нас таких немного, очень немного их, но якобы существует, — всех, всех бронируют. Извините меня, тогда кто же будет выполнять другие задачи?» — заявил Артемьев.

Военком пригрозил пересмотреть все брони. «Возвращать будут документы на доработки в массовом порядке. Если я не увижу изменений, я буду вынужден свести все к нулевому образцу и начинать все заново, и полностью все оформлять, доходя до каждого человека», — предупредил он.

По словам Артемьева, далеко не все россияне «внутренне мобилизовались». «Не все понимают степень той важности, необходимости, отчасти опасности для нашего государства с той сатаной, с которым мы столкнулись. А сатана реальный, причем он не один. Это не только это Украина. Украина — это руки, а голова этой Гидры находится в другом месте», — сказал он.

Военком также напомнил, что власти неоднократно заявляли об отсутствии обсуждений новой волны мобилизации, и отметил, что «даже не сомневается в этом». Однако необходимо «всегда быть готовыми», отметил он.

Частичную мобилизацию президент России Владимир Путин объявил 21 сентября прошлого года. Чуть более чем через месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Указа главы государства об окончании мобилизации не было. Как пояснили в Минобороны, документ не отменялся, потому что для военнослужащих продолжают действовать социальные гарантии и компенсации, предусмотренные в связи с ним.

Ряд категорий сотрудников оборонных предприятий получили отсрочку от частичной мобилизации. Под бронь попали руководители таких предприятий, а также специалисты и рабочие, участвующие в выполнении гособоронзаказа.