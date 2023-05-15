СК завел дело против охранников, которые не пустили Бастрыкина на стройку

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Охранники ООО ЧОО «АГИС», которые находились на стройке в Петербурге, помешали работе следователей. Об этом сообщило управление СК по Петербургу.

Следователи сообщили, что охранники «умышленно» превысили свои полномочия и противодействовали «законным действиям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации». Инцидент произошел «на территории объекта на Морской набережной». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК. По этой статье грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

О том, что охранники не пустили на стройку главу СК Александра Бастрыкина, накануне писало издание «Фонтанка». По его данным, он после жалоб жителей пришел на стройку в штатском к проходной. Однако, когда он предъявил удостоверение, то охранники отказались пустить его и ответили: «И что?» Позднее он смог попасть на территорию в сопровождении сотрудников ОМОН.

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