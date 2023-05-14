«Фонтанка» сообщила, что Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге

Глава СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды после обращения к нему местных жителей с просьбой остановить работы на северном намыве

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Охрана не пустила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на северный намыв Васильевского острова, пишет «Фонтанка». Бастрыкин возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды после обращения к нему местных жителей с просьбой остановить работы.

По данным издания, утром 14 мая глава СК в штатском и без охраны подошел к проходной, ведущей на территорию северной части намыва, но охранники попросили его покинуть территорию. На предъявленное удостоверение они ответили: «И что?», пишет газета. Позднее Бастрыкин смог попасть на территорию намыва в сопровождении ОМОНа.

Изначально дело было возбуждено следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу еще 5 мая, но потом отменено прокурором. По версии следствия, неустановленные работники группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», в том числе ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор», с октября 2021 года в ходе работ нарушили законодательство «путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа», сообщали тогда в СК.

«Сегодня председатель Следственного комитета России подписал постановление о возбуждении уголовного дела и совместно с и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобковым О.В. и следственно-оперативной группой выехал на место происшествия, осмотрел его и дал ряд конкретных поручений», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проведут судебно-экологическую экспертизу, все строительные работы должны быть приостановлены. Кроме того, Бастрыкин поручил проверить соблюдение застройщиком требований миграционного законодательства, а также закона об охранной деятельности.

В «Группе ЛСР» заявили, что за время работ по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки, в том числе СК. «Перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение», — напомнили в компании, пишет «Фонтанка».

В администрации Санкт-Петербурга летом прошлого года сообщали, что на северном намыве Васильевского острова построят квартал «Новый Васильевский». На его территории появится в том числе набережная, пляж протяженностью 550 м, парк. Строительство планируется завершить в 2033 году.

Намыв на острове Декабристов вызвал протесты жителей Васильевского острова. «У нас отняли доступный любимый исторический пляж, набережную, большую зону отдыха, полностью закрыли доступ к воде. Мы вынуждены дышать песчаными бурями, не спать ночами, не имеем возможности отдохнуть в выходные дни», — жалуются жители в соцсети.