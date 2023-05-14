«Фонтанка» сообщила, что Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге
Охрана не пустила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на северный намыв Васильевского острова, пишет «Фонтанка». Бастрыкин возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды после обращения к нему местных жителей с просьбой остановить работы.
По данным издания, утром 14 мая глава СК в штатском и без охраны подошел к проходной, ведущей на территорию северной части намыва, но охранники попросили его покинуть территорию. На предъявленное удостоверение они ответили: «И что?», пишет газета. Позднее Бастрыкин смог попасть на территорию намыва в сопровождении ОМОНа.
Изначально дело было возбуждено следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу еще 5 мая, но потом отменено прокурором. По версии следствия, неустановленные работники группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», в том числе ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор», с октября 2021 года в ходе работ нарушили законодательство «путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа», сообщали тогда в СК.
«Сегодня председатель Следственного комитета России подписал постановление о возбуждении уголовного дела и совместно с и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобковым О.В. и следственно-оперативной группой выехал на место происшествия, осмотрел его и дал ряд конкретных поручений», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи проведут судебно-экологическую экспертизу, все строительные работы должны быть приостановлены. Кроме того, Бастрыкин поручил проверить соблюдение застройщиком требований миграционного законодательства, а также закона об охранной деятельности.
В «Группе ЛСР» заявили, что за время работ по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки, в том числе СК. «Перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение», — напомнили в компании, пишет «Фонтанка».
В администрации Санкт-Петербурга летом прошлого года сообщали, что на северном намыве Васильевского острова построят квартал «Новый Васильевский». На его территории появится в том числе набережная, пляж протяженностью 550 м, парк. Строительство планируется завершить в 2033 году.
Намыв на острове Декабристов вызвал протесты жителей Васильевского острова. «У нас отняли доступный любимый исторический пляж, набережную, большую зону отдыха, полностью закрыли доступ к воде. Мы вынуждены дышать песчаными бурями, не спать ночами, не имеем возможности отдохнуть в выходные дни», — жалуются жители в соцсети.
РБК Петербург писал, что право на создание северной части намыва Васильевского острова и его последующую застройку Группа ЛСР осенью 2020 года приобрела у АО «Терра Нова» за 3 млрд руб. В компании тогда сообщали, что планируют построить на 143 га почти 1 млн кв. м недвижимости, включая 700 тыс. кв. м жилья. Предполагается, что работы по созданию намыва могут занять три-четыре года. Весь проект девелопер планировал завершить к 2034 году. Градсовет Петербурга весной 2022 года одобрил проект застройки.
Кроме того, с 2017 года «Группа ЛСР» владеет правами на застройку 34 га в южной части намыва, где она строит ЖК «Морская набережная» (общая площадь 900 тыс. кв. м, жилая — 500 тыс. кв. м). Суммарно площадь проектов компании на намывной территории составит 1,9 млн кв. м, из которых на жилье будет приходиться 1,2 млн кв. м. Эксперты ранее оценивали общий объем инвестиций в проекты с учетом покупки прав, намывных работ и строительства примерно в 190 млрд руб.