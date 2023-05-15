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С начала спецоперации Украина потеряла более 30% трудовых ресурсов

Конфедерация работодателей: число трудоспособных украинцев с 2022 года упало на 30%
С начала спецоперации Украина в относительном исчислении потеряла больше трудовых ресурсов, чем Германия по итогам Второй мировой войны, выяснила Конфедерация работодателей страны
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

До начала спецоперации численность рабочей силы на Украине составляла 17,4 млн человек, с тех пор количество работоспособных граждан на территории страны уменьшилось на 5,5 млн человек, или более чем на 30%, сообщает Конфедерация работодателей Украины.

В результате исследования выяснилось, что около 1 млн работоспособных граждан были мобилизованы в армию и другие силовые структуры. За границу, по состоянию на начало 2023 года, выехали 4,6 млн украинцев, из которых 3,2 млн — женщины трудоспособного возраста. На территориях, над которыми Украина потеряла контроль, проживают около 3 млн человек, из которых 1,3 млн находятся в трудоспособном возрасте.

«Когда мы говорим о программе восстановления Украины, то часто оставляем без внимания проблему дефицита рабочей силы, с которым наша страна может столкнуться в ближайшее время. Наше исследование показывает, что состояние трудового резерва Украины на данный момент может оказаться хуже, чем в Германии в 1946 году», — говорится в исследовании.

«Если сравнивать ситуацию на Украине в 2023 году и в Германии в 1946 году, то потери трудового потенциала в нашей стране в абсолютном выражении почти одинаковы, а в относительном — вдвое выше (31,6% на Украине в 2023 году против 16–18% в Германии в 1946 году)», — считают авторы исследования.

При этом из 11,9 млн трудоспособных, находящихся сейчас на Украине, в местах постоянного проживания находятся только 7,9–8,8 млн человек, то есть 45–50% численности трудоспособного населения до начала спецоперации. «Это те люди, которые смогут работать над восстановлением предприятий в своих регионах без существенных вложений в создание условий проживания», — говорится в материале.

Всеукраинское объединение организаций работодателей «Конфедерация работодателей Украины» было образовано 20 июля 2006 года. Цель этой некоммерческой организации — защита интересов работодателей, организаций работодателей и их объединений в экономических и социально-трудовых отношениях.

По данным на 2021 год, на предприятиях — членах конфедерации работали около 1 млн человек.

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В ноябре 2022 года министр экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что страна ожидает поддержку партнеров по восстановлению страны и реализацию соцпрограмм для возвращения украинцев домой, однако рынок труда разрушается из-за боевых действий.

«Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 млн человек. По меньшей мере 5 млн человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек. Существенно вырос уровень безработицы», — рассказала она тогда.

Бережная отметила, что власти Украины запустили несколько программ для стабилизации рынка труда и экономики в целом: доступное кредитование и грантовая поддержка для бизнеса, перемещение предприятий «с опасных территорий в относительно безопасные», привлечение безработных к общественным работам.

Бережная отметила, что власти Украины настроены вернуть всех граждан, покинувших страну из-за боевых действий.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Украина рабочая сила беженцы спецоперация
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