«Ростех» сообщил о завершении разработки комплекса «Птицелов» для ВДВ

Разработка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Птицелов» на шасси боевой машины десанта для Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершена. Об этом «РИА Новости» сообщили в «Ростехе».

В госкорпорации добавили, что на базе БМП-3 был создан ЗРК ближнего действия с боевым модулем «Сосна». Аналогичная машина была разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М.

Модуль «Сосна» оснащен двумя пусковыми установками под 12 управляемых ракет «Сосна-Р». Он могут поражать цели на дальности до 10 км и на высоте до 5 км, а также развивать скорость до 900 м/с, а также наводиться на цель в лазерном луче, которым она сопровождается с боевого модуля ЗРК. Кроме того, с помощью «Птицелова» на шасси БМД-4М становится возможным десант из военно-транспортных самолетов, для этого потребуется воспользоваться парашютом.

Минобороны решило принять на вооружение ЗРК «Сосна» в 2019 году. Первый образец комплекса был показан на форуме «Армия-2018». Предполагалось, что он заменит ЗРК «Стрела-10М».