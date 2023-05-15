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Альянс Эрдогана победил на парламентских выборах в Турции с 49% голосов

Альянс Эрдогана на выборах в парламент набрал 49% голосов, у оппозиционной коалиции — 35%
14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. На последних «Республиканский альянс» во главе с партией президента Эрдогана набрал свыше 49% голосов и может претендовать на 322 места в парламенте
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после подсчета 99,55% голосов набирает 49,3%, или порядка 322 из 600 мест в парламенте, оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кемаля Кылычдароглу — 35,19%, или около 212 мест, передает TRT со ссылкой на данные Центризбиркома Турции.

ПСР отдельно пока может занять 266 мест, НРП — 168. Входящие в «Республиканский альянс» Партия националистического движения и Новая партия благоденствия получают 51 и 5 мест соответственно. Четвертая политическая сила альянса — Партия великого пути — получила 1% и в соответствии с принятой системой распределения голосов не получает депутатских мандатов.

В «Народном альянсе» оппозиции, помимо НРП, 44 места получает «Хорошая партия».

«Альянс труда и свободы», в который входит Левая партия зеленых партия, может рассчитывать на 66 мест. «Альянс АТА», который выдвинул кандидатом в президенты Синана Огана, не получил мест в парламенте.

14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Голосование закончилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), но Эрдоган и Кылычдароглу призвали сторонников не покидать избирательные участки, пока не будут объявлены официальные результаты.

После обработки 95% бюллетеней на выборах президента Эрдоган набирает 49,52%, Кылычдароглу — 44,75%.

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Эрдогану 69 лет, он занимает пост главы государства с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. 21 апреля он официально вновь выдвинул свою кандидатуру в президенты Турции. Он возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

Кылычдароглу 74 года, он возглавляет Республиканскую народную партию (РНП; старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). На пост президента он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
партии парламентские выборы Турция Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу
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