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Эрдоган заявил о победе в первом туре президентских выборов

Эрдоган: мы считаем, что победили уже в первом туре выборов президента
И Эрдоган, и Кылычдароглу выступили перед своими сторонниками: первый выразил уверенность в своем переизбрании, второй — в проведении следующего тура выборов, который состоится 28 мая
Фото: Umit Bektas / Reuters Pool
Фото: Umit Bektas / Reuters Pool

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что одержал победу в первом туре президентских выборов, которые прошли в стране 14 мая. Об этом он заявил на выступлении перед сторонниками.

«Мы еще не знаем, завершились ли президентские выборы в первом туре из-за ограничения нашей избирательной системы 50% плюс один голос. <...> Если наш народ сделал выбор в пользу второго тура выборов, то это тоже имеет место быть. Мы уверены, что закончили этот тур с количеством голосов более 50%», — сказал Эрдоган (цитата по порталу Evrensel).

Действующий президент добавил, что избирательной комиссии потребуется «немного больше» времени, чтобы посчитать голоса, и обвинил оппозицию в «обмане нации» за слова о лидерстве ее кандидата на выборах.

Кылычдароглу, выступая перед сторонниками, заявил, что в Турции пройдет второй тур президентских выборов и оппозиция обязательно победит. «Мы сделаем все, чтобы в течение следующих 15 дней вместе с нашим народом установить справедливость и правосудие. Пусть наш народ будет уверен — мы обязательно победим», — сказал политик.

После подсчета 95% голосов Эрдоган сохранил лидерство. Он набрал 49,52%, его основной соперник, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, получил 44,57%. В случае, если по окончании подсчета бюллетеней ни у кого из кандидатов в президенты не будет больше 50% голосов, второй тур выборов состоится 28 мая.

14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Голосование закончилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), но Эрдоган и Кылычдароглу призвали сторонников не покидать избирательные участки, пока не будут объявлены официальные результаты.

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Кроме Эрдогана и Кылычдароглу в первом туре участвовали еще два человека — кандидат от блока малых партий, бывший член Республиканской народной партии Мухаррем Индже и представитель от националистического альянса (АТА) Синан Оган. Индже снял свою кандидатуру с выборов за три дня до их начала, однако его имя осталось в бюллетенях.

Реджепу Тайипу Эрдогану 69 лет, он занимает пост президента с 2014 года. До этого он был более десяти лет премьер-министром страны.

Кемалю Кылычдароглу 74 года, он 13 лет возглавляет Республиканскую народную партию и впервые участвует в президентских выборах. На прошлых парламентских выборах его партия заняла второе место после партии Эрдогана.

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Теги
Мир Ландау
Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу президентские выборы Турция
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