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«Это не обычные выборы, они — как референдум»: как голосовали в Стамбуле

Как в Стамбуле голосовал президент Эрдоган и другие жители
В Турции завершилось голосование на выборах. Президент Эрдоган голосовал в Стамбуле, где во время его приезда у участка раздавали игрушки. Как встречали представителей оппозиции и других голосовавших — в репортаже РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Мальчикам — машинку, девочкам — куклу

Многоэтажные виллы, большие участки, трехметровые заборы и узкие тротуары — так выглядит путь к школе в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, которая на день стала избирательным участком. К ней тянется длинная вереница машин, которым преграждают дорогу бронированные автомобили и БТР. У тротуаров установлены заграждения, по периметру рассредоточены военные с длинными двуствольными ружьями.

Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК

Перед ограждением столпились сотни людей, многие из них пришли с детьми, еще больше народа находится внутри периметра у здания школы. Все они ждут появления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который скрылся внутри здания для того, чтобы проголосовать на президентских и парламентских выборах. Ждут его и сотни турецких и иностранных журналистов: машин со спутниковыми тарелками больше, чем броневиков.

Чтобы подогреть народ перед приходом Эрдогана, его помощники выносят за периметр большие спортивные черные сумки и начинают раздачу подарков тем, кто пришел с детьми. Девочкам достаются куклы, мальчикам — машинки. Родители тянут руки к подаркам, пытаясь выхватить их из рук раздающих. После появления Эрдогана, толпа оживляется еще сильнее: люди начинают скандировать лозунги и размахивать полученными подарками. Звуки стихают лишь после того, как турецкий президент, закончив общение с толпой, садится в машину и уезжает с кортежем.

Как только ограждения начали снимать — толпа хлынула к избирательному участку. Не прошло и десяти минут как люди рассредоточились внутри здания, сформировав очереди к кабинетам первого этажа. У каждого избирателя есть с собой бумага, на которой указан номер участка и время, к которому нужно прийти. Такие листки рассылали заранее по почте. Люди сверяют свои номера с теми, что написаны у входа в кабинет, и идут голосовать. Детей оставляют в холле — они больше заняты новыми игрушками, чем тем, куда отлучились родители.

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Выборы как референдум

В каждом кабинете сидит по 4-5 человек, на столе перед ними разложены бюллетени и установлена прозрачная урна для голосования. Заходят по одному, предъявляют удостоверение личности, после чего получают два бюллетеня — один с портретами кандидатов в президенты, другой — с перечнем партий, участвующих в парламентских выборах, и удаляются в кабинку для голосования. Официально мобильные телефоны запрещено проносить внутрь, но на деле никто про это не спрашивает. Независимых наблюдателей тоже нет — в Турции такая практика не предусмотрена, только политические партии и кандидаты могут отправить своих наблюдателей. «Участок закроется в пять вечера, после этого начнется подсчет голосов. Присутствовать может любой желающий, приходите и вы», — говорит представительница комиссии.

Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК

«Ты из России?», — спрашивает женщина, стоящая в очереди на голосование. Услышав утвердительный ответ, берет за рукав, притягивает к себе и шепчет на ухо «Я за Кемаля Кылычдароглу». Улыбаясь, она скрывается за дверями кабинета. Ее подруга оказывается более разговорчивой: «Это не обычные выборы, они — как референдум. Мы собираемся сказать Эрдогану «нет!» и вернуться на демократический курс. В этот раз, я надеюсь, все изменится. Мы снова станем демократической страной», — говорит женщина, представившаяся Асум. «Улучшить экономическую ситуацию будет нелегко, потребуется время. Но ничего не может быть хуже того, что есть сейчас», — подчеркивает она. «Мы выбираем свое будущее. Шансы 50 на 50, но я думаю, что Эрдоган выиграет», — говорит 20-летний Омар, отмечая, что стране все же нужны изменения.

«Это не обычные выборы, они — как референдум»: как голосовали в Стамбуле
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Время голосовать и время пить чай

На другом участке в самом центре европейской части Стамбула у площади Таксим значительно спокойнее: журналистов в разы меньше, а охрана и вовсе отсутствует. Небольшая группа СМИ пристроилась за ограждением и ожидает приезда Джанан Кафтанджиоглу — главы стамбульского отделения Республиканской народной партии. Ее лидер Кемаль Кылычдароглу (главный соперник Эрдогана, выдвинутый Народным альянсом) остался в Анкаре — столице, где он провел последний митинг и возложил цветы к мавзолею основателя своей партии Кемаля Ататюрка.

Обычных избирателей приезд политика не заинтересовал, а потому глава стамбульского офиса РНП после голосования сразу же направилась к журналистам, которые взяли ее в кольцо. Участок жил своей жизнью: семьи с детьми и собаками не спеша заходили внутрь школы, спустя минут десять выходили обратно во внутренний двор с бумажными стаканчиками чая в руках — прямо посреди холла избирательного участка стояла большая канистра. Объявление рядом с ней гласило: «чай 5 лир» (20 руб.). После голосования люди не расходились: завидев знакомых, начинали махать им и кричать. Постепенно весь внутренний двор заполнили группы людей: они стояли и разговаривали, периодически ходили за добавкой чая. День был в самом разгаре.

Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК

Неявившимся — сургуч

В 17.00 под звуки вечерней молитвы избирательные участки завершили сбор голосов и принялись за их подсчет. К членам комиссии на участке в Ускюдаре подтянулись наблюдатели от политических партий: в каждый кабинет зашли по четыре-пять человек, вместе с ними подтянулись и рядовые граждане. Среди наблюдателей были сторонники партий Эрдогана и Кылычдароглу, «Хорошей партии» и других политических сил. У некоторых были зеленые бейджи, которые дают право его обладателю протестовать в случае, если он увидит нарушения. Но все проходило мирно. Мирно и медленно. Пока из соседнего крыла здания не послышались крики. Они становились все громче и истеричнее, затем из окна выглянула женщина и начала звать полицию. Стражи порядка, сидевшие на лавочке, вскочили со своих мест и побежали на помощь. Туда же устремились и остальные. Когда корреспондент РБК прибыла на место, в комнате было уже человек 30, все кричали друг на друга. Она попыталась снять происходящее на видео, но неизвестный мужчина вырвал из рук телефон. Он попытался разбить его, но был остановлен полицией. Затем полиция вывела всех наружу. В чем была причина стычки полиция не объяснила. 

Сначала члены комиссии считали число пришедших избирателей, потом число неиспользованных конвертов и бюллетеней. Наблюдатели внимательно слушали подсчет и делали пометки на листках. После завершения подсчетов двое представителей комиссии достали бечевку и начали обвязывать стопки пустых конвертов и чистых бюллетеней, а затем скреплять их сургучом. Все они отправились в большой полотняный мешок с номером участка.

«Это не обычные выборы, они — как референдум»: как голосовали в Стамбуле

Наконец, настало время вскрытия урны. Мужчины перерезали веревки, которыми была закреплена крышка контейнера, и вскрыли его. И вновь начался подсчет: сначала конверты достали из урны, затем вновь в нее положили и стали доставать по одному, вскрывать и распределять на три стопки: пустые конверты, бюллетени за президента и бюллетени за партию. Далее очередной подсчет в стопках и, наконец, сам подсчет голосов.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Турция выборы президента Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу
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