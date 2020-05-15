Лавров раскрыл возможную повестку встречи «ядерной пятерки»

По словам главы внешнеполитического ведомства, пандемия коронавируса сделала встречу постоянных членов Совбеза ООН еще более актуальной. Созвать встречу предложил в январе президент России Владимир Путин

Конференция стран «ядерной пятерки» в Пекине, 2019 г. (Фото: Thomas Peter / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил о том, что встреча лидеров «ядерной пятерки» (России, США, Великобритании, Франции и Китая) обязательно состоится, и сейчас идет разработка ее повестки.

«Есть общее понимание всех постоянных членов Совета Безопасности ООН о том, что повестка дня должна охватывать ключевые и магистральные проблемы современного мира прежде всего с точки зрения стратегической стабильности и глобальной безопасности», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

«Это обусловлено тем, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут в соответствии с уставом организации особую ответственность в вопросах поддержания международного мира и безопасности. И все те темы, которые подпадают под эту компетенцию, мы бы хотели емко, во взаимоувязанном плане вынести на рассмотрение лидеров пяти государств», — сказал Лавров.

Министр отметил, что с учетом пандемии коронавируса встреча становится еще более актуальной. «Инфекция выявила проблемы, которые требуют еще более системного рассмотрения. Проблемы, которые связаны с тем, как пройдут проверку на прочность и государства, и их объединения, и миропорядок в целом», — добавил Лавров.