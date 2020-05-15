Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Россию

Россиянку Олесю Красилову задержали при вылете из аэропорта Тенерифе в феврале. Поводом стал запрос властей США, сообщали тогда в Россельхознадзоре

Олеся Красилова (Фото: Olesya.krasilova / Facebook)

Россиянка Олеся Красилова, сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Всероссийский центр карантина растений (ВЦКР), вернулась в Москву, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. В феврале ее по запросу США задержали в Испании.

В Россельхознадзоре отметили, что освободить россиянку удалось адвокату, нанятому для ее защиты ведомством. За содействие в возвращении Красиловой домой Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору поблагодарила посольство России в Испании и его консульский отдел, почетное консульство России на Канарских островах и МИД.

Испанская полиция задержала Красилову при вылете из аэропорта острова Тенерифе в феврале. Как сообщили в МИДе, она находилась в служебной командировке в составе официальной делегации. В ведомстве произошедшее назвали «новым случаем неприемлемой практики охоты за российскими гражданами по всему миру» со стороны американских властей.

То, что россиянку задержали по запросу США, подтвердили в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что она не раз бывала в составе официальных делегаций в зарубежных командировках, однако подобных происшествий при пересечении границы не случалось. Кроме того, ранее не поступало никакой информации, что Красилова оказалась в международном розыске, добавили в ведомстве.