В Россельхознадзоре сообщили о задержанной в Испании россиянке

Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

В феврале задержанная в Испании россиянка Олеся Красилова в составе официальной делегации Россельхознадзора участвовала в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) по фитосанитарным мерам для картофеля, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, передает корреспондент РБК.

Красилова работает переводчиком в подведомственном Россельхознадзору учреждении с середины 2019 года и по роду своих занятий выезжает в зарубежные командировки в составе официальных делегаций. «Никаких инцидентов при пересечении границы не возникало», — сообщила Мелано.

Она добавила, что никаких официальных уведомлений или запросов о том, что специалист находится в международном розыске, Россия и Россельхознадзор как член международных организаций не получали.

Мелано отметила, что ведомство не в первый раз сталкивается «с необъяснимыми и непредсказуемыми действиями США». Например, ранее в визе в США, не объясняя причин, отказали заместителю руководителя Россельхознадзора Николаю Власову, который собирался принять участие в международном конгрессе по ветеринарии.