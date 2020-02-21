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Политика ,  
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В Россельхознадзоре сообщили о задержанной в Испании россиянке

Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

В феврале задержанная в Испании россиянка Олеся Красилова в составе официальной делегации Россельхознадзора участвовала в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) по фитосанитарным мерам для картофеля, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, передает корреспондент РБК.

Красилова работает переводчиком в подведомственном Россельхознадзору учреждении с середины 2019 года и по роду своих занятий выезжает в зарубежные командировки в составе официальных делегаций. «Никаких инцидентов при пересечении границы не возникало», — сообщила Мелано.

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Она добавила, что никаких официальных уведомлений или запросов о том, что специалист находится в международном розыске, Россия и Россельхознадзор как член международных организаций не получали.

Мелано отметила, что ведомство не в первый раз сталкивается «с необъяснимыми и непредсказуемыми действиями США». Например, ранее в визе в США, не объясняя причин, отказали заместителю руководителя Россельхознадзора Николаю Власову, который собирался принять участие в международном конгрессе по ветеринарии.

В Россельхознадзоре добавили, что совместно с российским МИД задействовали все возможные каналы для прояснения ситуации и оказания помощи Красиловой, также сейчас решается вопрос по юридическому сопровождению ее дела местными адвокатами. Официальный ответ испанской стороны пока не получен.

21 февраля испанская полиция задержала Красилову при вылете из аэропорта Тенерифе. В МИД России сообщили, что это может быть связано «с неким обращением американской стороны».

Теги: США, задержание, Россельхознадзор
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