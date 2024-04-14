Гидрологи заявили, что водохранилище у Орска не снизили перед паводком

Гидрометцентр в начале марта спрогнозировал приток в Ириклинское водохранилище более чем в два раза выше нормы. Гидрологи считают, что оператор после этого должен был дополнительно освободить водохранилище, но этого не сделал

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Уровень воды в Ириклинском водохранилище, которое находится выше Орска по реке Урал, перед паводком не был понижен, хотя предполагается снижение уровня воды для принятия объема, который приходит во время половодья. Об этом заявили опрошенные РБК гидрологи.

Как рассказала РБК кандидат географических наук, гидролог Института географии РАН Мария Сидорова, согласно изученным ею данным водохранилища, уровень воды зимой в Ириклинском водохранилище составлял 242,5 м. В период зимней межени по графику водохранилища нужно спускать по 2 м за счет того, что вода расходуется на какие-то цели, объяснила она, а перед половодьем нужно снижать его еще больше.

«Перед половодьем дополнительно должны понижать уровень водохранилища на 3–4 метра от НПУ (нормальный подпорный уровень — уровень воды в водохранилище, при котором происходит наиболее эффективное использование его водных ресурсов). Соответственно, получается, что по их собственному графику они должны были это сделать, но они это не сделали», — отметила Сидорова.

28 марта губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что уровень воды в Ириклинском водохранилище на 2,58 м ниже НПУ. 5 апреля он рассказал, что этой весной водохранилище побило исторический максимум, принимая 2900 куб. м/с. Сброс также был рекордным, он составил 2170 куб. м/с. Спустя два дня Паслер сообщил, что ситуация позволила снизить сброс воды на 500 куб. м/с — до 1670 куб. м/с. 11 апреля губернатор заявил, что с пиковой нагрузки 5 апреля сброс воды с Ириклинского водохранилища сокращен в три раза, до 720 куб. м/с.

При этом гидролог рассказала, что Гидрометцентр в этом году прогнозировал максимальные уровни весеннего половодья на реке Урал. Опираясь на эти данные, сработка водохранилищ (предполагает уменьшение запасов воды в течение того времени, когда расходы воды из водохранилища превышают приток) перед половодьем должна была быть достаточно глубокой, заключила Сидорова.

К регуляции режима работы Ириклинского водохранилища есть вопросы, согласен начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева Сергей Беднарук. Он уточнил, что Гидрометцентр выпустил прогноз, cогласно которому приток в Ириклинское водохранилище прогнозировался объемом 2,9–3, 7 куб. км при норме 1,35 куб. км, 6 марта.

«В соответствии с параграфами 18 и 19 правил [использования водных ресурсов] после получения прогноза притока (выпущен 6 марта) должно было быть осуществлено дополнительное опорожнение водохранилища вплоть до отметок 235,0–237,0, что позволило бы увеличить регулирующую способность водохранилища и снизить сбросные расходы из него вплоть до 300–400 куб. м/с при расходах фактических притока около 2500 куб. м/с. Такое дополнительное (относительно условий среднего по объему весеннего половодья) опорожнение (сработка) водохранилища в период с 10 по 31 марта осуществлено не было», — объяснил он.

Сидорова рассказала, что 12 марта в Оренбурге прошло заседание рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища, и, «очевидно, там было принято решение не спускать уровень воды по каким-то, возможно, экономическим причинам».

Рассуждая о том, почему эксплуатирующая организация не понизила дополнительно уровень водохранилища, несмотря на прогноз Гидрометцентра, Сидорова не исключила, что оператор год от года ориентируется на «какие-то свои внутренние цели и задачи». Она отметила, что в принципе в реке Урал не хватает воды.

«Возможно, у них была мысль как-то подстраховаться на случай маловодного года. Но поскольку было реально много снега, и Гидрометцентр давал прогноз на большое половодье, странно, конечно, что они этого не сделали», — заключила Сидорова.

Беднарук исключил, что к аварии дамбы в Орске могли привести сбросы с Ириклинского водохранилища.

РБК отправил запрос оператору водохранилища — филиал «Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» и оператору Ириклинской ГРЭС «Интер РАО».

Вечером 5 апреля дамбу прорвало в городе Орске, который находится ниже по течению реки Урал. Паводковая плотина, рассчитанная на подъем воды на 5 м, не справилась с поступившей водой. Ее прорвало в нескольких местах, в результате были затоплены жилые дома в старой и новой части Орска. 8 апреля вода в подтопленных районах Орска начала отступать, однако паводок приблизился к Оренбургу.

К вечеру 7 апреля уровень воды в областном центре составил 864 см, а вечером следующего дня превысил опасный уровень в 930 см. По состоянию на 11 апреля уровень воды в Урале на территории города достиг 1090 см. Власти призвали жителей районов в зоне подтопления эвакуироваться. В зоне подтопления оказались почти 2,4 тыс. приусадебных участков и более 1,9 тыс. домов.