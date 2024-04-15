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Военная операция на Украине ,  
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Над Бердянском сбили две ракеты

Над Бердянском Запорожской области сбили две ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
По предварительном данным, силы ПВО сбили над городом две ракеты Storm Shadow, сказали в администрации. Прогремели взрывы
Бердянск
Бердянск (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Силы ПВО сбили над Бердянском две ракеты — предварительно, речь о Storm Shadow, сообщила администрация города. Город расположен на подконтрольной России части Запорожской области.

Около 11:30 в городе прогремели взрывы, сказали в администрации.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ударе в Луганске
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12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмаку. По последним данным, погибли 16 человек, в том числе трое детей. Еще 28 пострадали, 12 из них остаются в больницах. Балицкий назвал обстрел террористической атакой. По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, ВСУ обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

Над Бердянском сбили две ракеты
Над Бердянском сбили две ракеты

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Теги
Бердянск Запорожская область ракетный обстрел
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