Над Бердянском Запорожской области сбили две ракеты

Над Бердянском сбили две ракеты

По предварительном данным, силы ПВО сбили над городом две ракеты Storm Shadow, сказали в администрации. Прогремели взрывы

Бердянск (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Силы ПВО сбили над Бердянском две ракеты — предварительно, речь о Storm Shadow, сообщила администрация города. Город расположен на подконтрольной России части Запорожской области.

Около 11:30 в городе прогремели взрывы, сказали в администрации.

12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмаку. По последним данным, погибли 16 человек, в том числе трое детей. Еще 28 пострадали, 12 из них остаются в больницах. Балицкий назвал обстрел террористической атакой. По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, ВСУ обстреляли город из реактивных систем залпового огня.