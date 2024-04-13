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Военная операция на Украине ,  
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ударе в Луганске

Минздрав ЛНР: состояние пострадавших при обстреле завода в Луганске тяжелое
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка в&nbsp;Луганске
Обстановка в Луганске (Фото: РИА Новости)

Состояние пострадавших во время атаки на машиностроительный завод в Луганске тяжелое, заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Основной характер травм — множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия», — сообщила Пащенко.

В результате атаки также пострадали жители домов неподалеку от завода — у этих людей легкие осколочные ранения.

При ударе по машиностроительному заводу в Луганске пострадали 9 человек
Политика
Обстановка в&nbsp;Луганске

Глава ЛНР Леонид Пасечник 13 апреля сообщил о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машиностроительному заводу в Луганске. По предприятию выпустили несколько ракет. В результате атаки повреждения получили жилые дома. На заводе вскоре планировалось запустить производство, уточнил Пасечник.

При ударе по заводу пострадали девять человек. Среди них — семь сотрудников предприятия и двое жителей расположенных поблизости домов.

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Теги
Луганск обстрел Военная операция на Украине
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