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Удар Ирана по Израилю ,  
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Небензя назвал заседание ООН из-за удара Ирана «парадом лицемерия»

Небензя: заседание ООН из-за удара Ирана по Израилю является парадом лицемерия
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Постпред России при ООН назвал заседание из-за удара Ирана по Израилю «парадом лицемерия», так как Запад осудил действия Тегерана, а Тель-Авива две недели ранее — нет. Москва разделяет призывы к сдержанности сторон, добавил он
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: russiaun / Telegram)

Заседание ООН из-за удара Ирана по Израилю является «парадом лицемерия и двойных стандартов», заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя на экстренном заседании по поводу произошедшей атаки.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось «в вакууме». Шаги Ирана стали ответной реакцией на позорное бездействие СБ ООН на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую», — отметил дипломат. Он указал, что Россия призывала осудить коллег по Совету безопасности ООН израильскую атаку на консульство Ирана в Дамаске, но Запад не пошел на это, теперь ясен результат этого.

Небензя отметил, что Россия призывает все стороны инцидента к сдержанности из-за риска расширения конфликта до региональной конфронтации.

Выступая на заседании, генсек ООН Антониу Гуттериш отметил, что Ближний Восток находится «на опасной черте» «разрушительного полномасштабного конфликта». «Пришло время снять напряженность и обеспечить деэскалацию. Пришло время максимальной сдержанности», — сказал генсек всемирной организации. Он добавил, что осудил и действия Израиля, ударившего по иранскому консульству в Дамаске, и нынешний ответный удар Тегерана.

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Отражение Израилем иранской атаки

Атака на консульство Ирана произошла 1 апреля, в результате погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран обещал наказать Тель-Авив за атаку.

Вечером 13 апреля Иран нанес ответный удар. Целями в иранском МИДе назвали израильскую авиабазу для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по консульству. Было выпущено несколько сотен ракет и беспилотников. Израильская армия сообщила, что сбила почти все ракеты и дроны, ущерб от атаки был незначительным.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это нападение «объявлением войны». Военный кабинет Израиля 14 апреля проводил заседание по поводу нанесения ответного удара, но решение не было принято, сообщил CNN.

Reuters сообщил со ссылкой на источники, что страны Персидского залива стремятся не допустить полномасштабную войну между Ираном и Израилем из опасений, что будут втянуты в нее, а также из-за последствий для региона.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Иран ООН
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