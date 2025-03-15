Экс-замгубернатора Брянской области арестовали по делу о крупной взятке

Тимошенко арестовали до 13 мая. Ему вменяют получение взяток более чем на ₽4 млн от бизнесменов в период пребывания на посту. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы

Сергей Тимошенко (Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области)

Советский районный суд Брянска арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в телеграм-канале.

Суд арестовал экс-чиновника как минимум до 13 мая. Постановление суда пока не вступило в силу.

Тимошенко вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), он был задержан накануне. Бывшему замгубернатора грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие полагает, что Тимошенко, занимавший должность заместителя губернатора Брянской области, в 2019-2021 годах, получил от предпринимателей взятки более чем на 4 млн руб. «за общее покровительство при выполнении указанных контрактов, беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ, их своевременную оплату и содействие в заключении новых контрактов».

Тимошенко на своем посту курировал в том числе строительство и капитальный ремонт объектов по государственным и муниципальным контрактам.

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