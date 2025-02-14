 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали по делу о коррупции

СК сообщил о задержании бывшего первого замгубернатора ХМАО за взятку ₽7,5 млн
Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова задержали по делу о взятке на 7,5 млн руб. По версии следствия, он способствовал переходу домов и обещал покровительство одной из управляющих компаний

Силовики задержали бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 290 УК), сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК). Как уточнили «Ура.ру», речь идет об Алексее Шипилове, покинувшем эту должность в октябре 2024 года.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемый получил взятку в размере не менее 7,5 млн руб. от одной из управляющих компаний региона. В обмен он способствовал переходу многоквартирных домов под ее контроль и обещал общее покровительство.

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности», — говорится в сообщении СК.

Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Шипилову 44 года, он родился в селе Верхний Карачан в Воронежской области и получил образование по направлениям политология и стратегический менеджмент в Воронежском государственном университете и Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, пишет «Ура.ру».

Бывший военпред Минобороны стал фигурантом дел о мошенничестве и взятке
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Он занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2016 года. По данным издания, на этом посту бывший чиновник курировал работу департаментов госслужбы и региональной безопасности, общественные и внешние связи, а также молодежную политику. «Ура.ру» со ссылкой на источник отмечает, что увольнение Шипилова прошло без публичных заявлений и контактов с подчиненными.

Издание пишет, что допрос бывшего первого замгубернатора ХМАО состоялся в декабре 2024 года. Источник в политическом истеблишменте связывал эти события с уголовным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Среди фигурантов — руководство управляющей компании Нижневартовска «Диалог». Шипилов изначально проходил в качестве свидетеля, однако потом на него дал показания Филатов. «Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», — сообщал собеседник «Ура.ру».

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия ХМАО Следственный комитет задержание коррупция взятка уголовное дело
Материалы по теме
Бывший военпред Минобороны стал фигурантом дел о мошенничестве и взятке
Политика
СК назвал новых фигурантов дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета»
Общество
В морге Таганрога прошли обыски из-за коррупции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 17:48
Роспотребнадзор занялся случаем продажи во «Вкусвилле» зефира со стружкойОбщество, 19:41
Овечкин сообщил, с кем тренируется во время паузы в сезоне НХЛСпорт, 19:38
В Анапе загорелся пансионатОбщество, 19:37
МВД рассказало, как можно заразить телефон вирусом через WhatsAppТехнологии и медиа, 19:35
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 19:33
Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали по делу о коррупцииПолитика, 19:26
Овчинский рассказал о первом в 2025 году сносе долгостроя в МосквеЭкономика, 19:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как любили поэты и политики: 5 удивительных историйВизионеры, 19:19
«Салават Юлаев» всухую обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛСпорт, 19:18
Daigo представил три новых продукта своего брендаПресс-релиз, 19:17
Орбан предсказал реинтеграцию России в мировую экономику после сделкиПолитика, 19:13
Зеленский объяснил, почему не заключит мир в МюнхенеПолитика, 19:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:11
Во Внуково задержали 28-летнего американца с наркотическими конфетамиПолитика, 19:06