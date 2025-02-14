Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали по делу о коррупции

Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова задержали по делу о взятке на 7,5 млн руб. По версии следствия, он способствовал переходу домов и обещал покровительство одной из управляющих компаний

Силовики задержали бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 290 УК), сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК). Как уточнили «Ура.ру», речь идет об Алексее Шипилове, покинувшем эту должность в октябре 2024 года.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемый получил взятку в размере не менее 7,5 млн руб. от одной из управляющих компаний региона. В обмен он способствовал переходу многоквартирных домов под ее контроль и обещал общее покровительство.

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности», — говорится в сообщении СК.

Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Шипилову 44 года, он родился в селе Верхний Карачан в Воронежской области и получил образование по направлениям политология и стратегический менеджмент в Воронежском государственном университете и Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, пишет «Ура.ру».

Он занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2016 года. По данным издания, на этом посту бывший чиновник курировал работу департаментов госслужбы и региональной безопасности, общественные и внешние связи, а также молодежную политику. «Ура.ру» со ссылкой на источник отмечает, что увольнение Шипилова прошло без публичных заявлений и контактов с подчиненными.

Издание пишет, что допрос бывшего первого замгубернатора ХМАО состоялся в декабре 2024 года. Источник в политическом истеблишменте связывал эти события с уголовным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Среди фигурантов — руководство управляющей компании Нижневартовска «Диалог». Шипилов изначально проходил в качестве свидетеля, однако потом на него дал показания Филатов. «Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», — сообщал собеседник «Ура.ру».