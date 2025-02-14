Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали по делу о коррупции
Силовики задержали бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 290 УК), сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК). Как уточнили «Ура.ру», речь идет об Алексее Шипилове, покинувшем эту должность в октябре 2024 года.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемый получил взятку в размере не менее 7,5 млн руб. от одной из управляющих компаний региона. В обмен он способствовал переходу многоквартирных домов под ее контроль и обещал общее покровительство.
«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности», — говорится в сообщении СК.
Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на срок до шести лет.
Шипилову 44 года, он родился в селе Верхний Карачан в Воронежской области и получил образование по направлениям политология и стратегический менеджмент в Воронежском государственном университете и Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, пишет «Ура.ру».
Издание пишет, что допрос бывшего первого замгубернатора ХМАО состоялся в декабре 2024 года. Источник в политическом истеблишменте связывал эти события с уголовным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Среди фигурантов — руководство управляющей компании Нижневартовска «Диалог». Шипилов изначально проходил в качестве свидетеля, однако потом на него дал показания Филатов. «Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», — сообщал собеседник «Ура.ру».
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