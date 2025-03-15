Экс-помощник президента США назвал возможную линию перемирия на Украине

Экс-помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм в интервью РБК описал, какой может быть линия прекращения огня на Украине и где она может пройти

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Прежде чем режим прекращения огня на Украине начнет действовать, необходимо решить, где будет проходить его фактическая линия, и понять, согласятся ли стороны провести ее так, что кому-то из них придется вывести свои войска с определенной территории. Об этом в интервью РБК заявил бывший директор по России в Совете национальной безопасности и экс-помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм.

«Это должно стать предметом переговоров до того, как перемирие вступит в силу, — сказал он. — Я абсолютно уверен, что позиция Украины будет заключаться в том, что эта линия должна проходить по территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей (в сентябре 2022 года власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. — РБК) и не включать другие области или регионы Украины. Позиция России, очевидно, будет заключаться в том, что Курская область не будет частью режима прекращения огня и что украинские войска должны будут ее полностью покинуть».

Здесь есть два вопроса, продолжил Грэм. Первый — каким будет характер линии фронта, пока ведутся переговоры о прекращении огня? Второй — как будет выглядеть линия прекращения огня на момент ее согласования? «Нет ничего необычного в продолжении боев на то время, что ведутся переговоры. Полагаю, так будет и в этом случае. Каждая сторона хочет понять, может ли она улучшить свое положение на поле боя, особенно когда речь идет о проведении окончательной линии прекращения огня», — сказал экс-помощник президента США.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры Украины с США. После них Киев заявил о согласии на 30-дневное прекращение огня. Владимир Путин сообщил, что Россия поддерживает идею о перемирии, но есть вопросы к инициативе, в том числе по поводу ситуации в Курской области.

После этого состоялась встреча российского президента со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Американский президент после их переговоров заявил, что «есть очень хороший шанс» завершить конфликт, однако отметил необходимость сохранить жизни «тысячи военных ВСУ», попавших в окружение в Курской области. Путин ответил, что если Киев отдаст своим военным приказ сложить оружие, то им гарантируют жизнь и достойное обращение.