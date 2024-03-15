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Политика ,  
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Министр обороны Литвы уйдет в отставку

Министр обороны Литвы Анушаускас уйдет в отставку
Арвидас Анушаушкас
Арвидас Анушаушкас (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас уходит в отставку, пресс-служба правительства подтвердила, что премьер-министр Ингрида Шимоните получила просьбу об этом, передает LRT. Ожидается, что детали будут оглашены 18 марта.

О возможной отставке министра стало известно после того, как 15 марта журналист и продюсер Эдмундас Якилайтис написал в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России): «Спасибо Арвидасу Анушаускасу. Посмотрим, как поведет себя (глава комитета сейма по нацбезопасности. — РБК) Лаурин Касчюнас», — написал он.

После этого агентство ELTA обратилась за комментарием к Анушкаускасу, однако он не подтвердил и не опроверг эту информацию. LRT не смогло связаться с министром — его телефон был выключен.

Агентство пишет, что, по неподтвержденным данным, Анушкаускас в этот день встретился с Шимоните. На 16 марта назначена его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой; как рассказал советник президента Ридас Ясюленис, министр сам попросил о встрече с главой страны. Источники LRT говорят, что их разговор будет «на серьезную тему».

Собеседники агентства до этого подтвердили, что министр готовится уйти в отставку, однако причина отставки пока неизвестна.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Литва отставка
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