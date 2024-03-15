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Военная операция на Украине ,  
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FT назвала сроки восстановления запасов TAURUS в случае их поставок Киеву

FT: Берлин восстановит запасы TAURUS через два года в случае их поставок Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Германии потребуется около двух лет на восстановление запасов TAURUS при отправке на Украину, пишет FT. На вооружении бундесвера стоит около 600 ракет, работает половина из них, отмечают эксперты
Фото: Leonhard Simon / Getty Images
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

На восстановление запаса дальнобойных крылатых ракет TAURUS Германии потребуется около двух лет в случае, если поставок этого оружия на Украину будут одобрены, приводит Financial Times (FT) расчеты экспертов.

Создателем TAURUS является совместное предприятие крупнейшего в Европе производителя ракет транснационального конгломерата MBDA и шведской Saab. На вооружении бундесвера находится около 600 штук, из которых в рабочем состоянии только половина, утверждает FT. По данным издания, сейчас производственные линии простаивают, проводится только модернизация уже проданных ракет на заводе в Баварии. Стоимость каждой TAURUS составляет около €1,5 млн в зависимости от объема заказа, подсчитали аналитики.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System, «Многоцелевое управляемое моноблочное кинетическое оружие с адаптивной системой наведения на цель») KEPD 350E — дальнобойная ракета класса «воздух-земля». Она может преодолевать плотную противовоздушную оборону с помощью полета на высоте порядка 50 м. Максимальная скорость TAURUS — 900 км/ч, дальность полета — 500 км. Она также может нести до 480 кг взрывчатки.

В январе управляющий директор Taurus Systems Йоахим Кнопф заявил, что производство ракет может быть возобновлено в кратчайшие сроки после размещения заказа, пишет FT. Однако опрошенные изданием эксперты считают маловероятной такую возможность.

«Увеличение или возобновление производства TAURUS не может произойти в одночасье, поскольку по всей цепочке поставок необходимо увеличивать объем производства или перезапускать производство компонентов, а все это требует времени», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Дугласа Барри.

В случае одобрения поставок TAURUS на Украину, скорее всего, они будут осуществляться из запасов бундесвера, считает научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффман. По оценкам собеседников издания, на восстановление запасов ракет Германии потребуется около двух лет. Впрочем, сколько именно ракет Запад может отправить на Украину в случае одобрения поставок, собеседники издания не предположили.

Бундестаг вновь отклонил предложение отправить на Украину ракеты Taurus
Политика
Фото:Leonhard Simon / Getty Images
Сейчас TAURUS есть на вооружении Испании, Республики Корея и Германии, однако ни одна из них не была использована в боевых действиях, отмечает издание.

Накануне бундестаг вновь отклонил предложение об отправке дальнобойных ракет ВСУ. Против этой инициативы выступили депутаты СДПГ, «Зеленых» и СвДП, писала Frankfurter Allgemeine. На заседании не присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее неоднократно исключал возможность поставок TAURUS Киеву из-за опасений возможных ударов ими по территории России.

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Москва осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. В феврале 2023 года президент Владимир Путин предупреждал, что в случае поставок дальнобойного оружия Россия будет «вынуждена дальше отодвигать угрозу» от своих границ.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Германия Taurus
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