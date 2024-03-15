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Выборы президента России ,   Сделано для агрегаторов 
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Явка избирателей на выборах президента. Карта

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Выборы президента России
В России начались выборы президента. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье вечером. Явка избирателей в регионах — в инфографике РБК

Избирательные участки 15-17 марта будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, включая Москву, проголосовать можно через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это первые президентские выборы с применением ДЭГ. Онлайн-голосование проходит на двух платформах — федеральной и московской. Жителям Москвы заранее подавать заявку на участие в ДЭГ не требовалось, для остальных регионов запись заканчивалась 11 марта. Согласно данным портала наблюдения, всего на дистанционное голосование заявки подали 4,768 млн человек.

Общая явка на онлайн-голосование (без учета Москвы) на 11:00 составила 31%.

Явка избирателей на онлайн-голосование
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
i
Электронное голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Данные приведены по местному времени для каждого региона.

На 10:40 мск онлайн-бюллетени в Москве были выданы более миллиону избирателей, в 11:00 их число составило 1,15 млн человек. К 8:40 утра, за первые 40 минут, свои голоса отдали порядка 200 тыс. избирателей. Данные о явке по ДЭГ в процентах на сайте по наблюдению не указываются. На карте она отражается по подсчетам РБК на основе данных Мосгоризбиркома об общем числе избирателей в столице на 1 января 2024 года — 7,65 млн человек.

Утром 15 марта Минцифры сообщило, что федеральная система голосования испытывает высокую нагрузку «в связи с высокой активностью». Пользователям, получившим такое уведомление, рекомендовали зайти на портал позднее.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В бюллетене — четыре кандидата. Кроме Владимира Путина это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Выборы выборы президента голосование интернет-голосование явка
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