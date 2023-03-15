В Брянске обвинили хакеров в идее внести оплату ПВО в платежки за ЖКХ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 16:06
Минобороны сообщило о начале учений в Аравийском море с Китаем и Ираном Политика, 19:52
Мощи Ильи Муромца и подземные пещеры: чем известна Киево-Печерская лавра Политика, 19:43
Цена нефти Brent ускорила падение до 7% за день Инвестиции, 19:41
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в «VK Мессенджере» Пресс-релиз, 19:38
Президент Швейцарии извинился за слова о «военном угаре» вокруг Украины Политика, 19:37
Бельгия впервые выдала лицензию на разморозку активов гражданину России Инвестиции, 19:31
Укрупнение как стимул: чего ждать на рынке e-grocery в 2023-м Новая экономика, 19:30
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
ЦСКА благодаря пенальти сыграл вничью с «Крыльями» в полуфинале Кубка Спорт, 19:27
Дерипаска заявил о «сдохшей в шахте канарейке» из-за краха банка SVB Финансы, 19:19
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 19:16
Ибрагимович станет самым возрастным футболистом в истории отборов на Евро Спорт, 19:15
Люди Севера: что значат традиционные этносы для экономики Арктики РБК+, 19:13
Дума одобрила законопроект о расширении программы маткапитала для отцов Недвижимость, 19:09
Чистая прибыль «Тинькофф» за кризисный год сократилась втрое Финансы, 18:52
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянске обвинили хакеров в идее внести оплату ПВО в платежки за ЖКХ

Брянская облдума: сообщение об идее внести плату за ПВО в платежки за ЖКХ выложили хакеры
Сайт областного парламента не работает после «массивной хакерской атаки». В появившемся на нем ранее сообщении говорилось о намерении депутатов проработать механизм включения в коммунальные платежи расходов на ПВО
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Брянской облдуме объяснили хакерской атакой появление на ее странице информации об обсуждении идеи включить в платежку за ЖКХ «часть расходов на обеспечение работы средств ПВО».

Руководитель аппарата думы Евгений Бобовский в разговоре с РБК сообщил, что сайт взломали. «Произошел взлом сайта, массированная хакерская атака. Опровержение написано. Данная инициатива [Андрея Картаполова] не вносилась никаким комитетом. Не было таких решений. Это чистый фейк и хакерская атака», — заявил Бобовский.

Сейчас сайт облдумы не работает, на нем висит сообщение, что «аккаунт заблокирован администрацией сервиса». Кешированная копия страницы подтверждает, что там говорилось об обсуждении этой инициативы. «Была рассмотрена инициатива главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак», — сообщалось на сайте облдумы.

В аккаунте Брянской областной думы во «ВКонтакте» сообщается, что ее сайт подвергся «массированной хакерской атаке и в настоящее время не доступен». Идут технические работы по восстановлению доступа. В аккаунте говорится, что информация о проработке включения расходов на обеспечение ПВО в платежки является фейком. Облдума также напомнила об ответственности за «распространение недостоверных общественно-значимых данных, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора и правительства Брянской области.

В начале февраля брянские власти сообщили о завершении работ по укреплению государственной границы с Украиной. Накануне губернатор области Александр Богомаз вместе с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым осмотрели защитные сооружения в регионе.

Читайте на РБК Pro
Просьбы сотрудников по зарплате: какие выполнять, а какие игнорировать
Что такое френдшоринг и чем он опасен для мировой экономики
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Авторы
Теги
Персоны
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Брянская область ПВО ЖКХ коммунальные платежи оборона

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Транснефть» нашла взрывчатку у нефтепровода «Дружба» под Брянском
Политика
Брянский губернатор и главком Сухопутных войск осмотрели зону заграждений
Политика
Богомаз сообщил об обстреле деревни в Брянской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter