Брянская облдума: сообщение об идее внести плату за ПВО в платежки за ЖКХ выложили хакеры

В Брянске обвинили хакеров в идее внести оплату ПВО в платежки за ЖКХ

Сайт областного парламента не работает после «массивной хакерской атаки». В появившемся на нем ранее сообщении говорилось о намерении депутатов проработать механизм включения в коммунальные платежи расходов на ПВО

Фото: РИА Новости

В Брянской облдуме объяснили хакерской атакой появление на ее странице информации об обсуждении идеи включить в платежку за ЖКХ «часть расходов на обеспечение работы средств ПВО».

Руководитель аппарата думы Евгений Бобовский в разговоре с РБК сообщил, что сайт взломали. «Произошел взлом сайта, массированная хакерская атака. Опровержение написано. Данная инициатива [Андрея Картаполова] не вносилась никаким комитетом. Не было таких решений. Это чистый фейк и хакерская атака», — заявил Бобовский.

Сейчас сайт облдумы не работает, на нем висит сообщение, что «аккаунт заблокирован администрацией сервиса». Кешированная копия страницы подтверждает, что там говорилось об обсуждении этой инициативы. «Была рассмотрена инициатива главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак», — сообщалось на сайте облдумы.

В аккаунте Брянской областной думы во «ВКонтакте» сообщается, что ее сайт подвергся «массированной хакерской атаке и в настоящее время не доступен». Идут технические работы по восстановлению доступа. В аккаунте говорится, что информация о проработке включения расходов на обеспечение ПВО в платежки является фейком. Облдума также напомнила об ответственности за «распространение недостоверных общественно-значимых данных, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора и правительства Брянской области.

В начале февраля брянские власти сообщили о завершении работ по укреплению государственной границы с Украиной. Накануне губернатор области Александр Богомаз вместе с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым осмотрели защитные сооружения в регионе.