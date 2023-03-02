На слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата завели дело

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 16:26
В СДПГ отказались исключить Шрёдера за связи с Путиным и Россией Политика, 23:54
Власти Австрии назвали нормальной проверку «Райффайзенбанка» в России Финансы, 23:38
Машина Росгвардии подорвалась на мине в Брянской области Политика, 23:18
Пентагон опроверг передачу Киеву разведданных для ударов по России Политика, 23:13
Спасатели выехали на место взрыва под Коломной Общество, 23:04
В Брянскую область отправили следователей после атаки диверсантов Политика, 23:00
«Динамо» обыграло «Торпедо» в стартовом матче плей-офф КХЛ Спорт, 22:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
МИД обвинил Украину и Запад в срыве условий зерновой сделки Политика, 22:30
Reuters сообщил об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях Технологии и медиа, 22:22
На слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата завели дело Политика, 22:18
Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира ATP в Дубае Спорт, 22:09
Дистрибьютор DJI отреагировал на пропажу дронов с AliExpress в России Бизнес, 22:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:55
Политика ,  
0 

На слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата завели дело

Против слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата завели дело о дискредитации
Михаил Абдалкин (справа)
Михаил Абдалкин (справа) (Фото: abdalkin63 / Telegram)

В Самарской области на депутата областной губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал обращение президента Владимира Путина с лапшой на ушах, составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Информация об этом размещена на сайте Новокуйбышевского суда, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Протокол составлен по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для должностного лица — административный штраф в размере до 200 тыс. руб. Материалы дела передали в городской суд. Рассмотрение протокола назначено на 7 марта.

Видео, на котором депутат слушает послание президента Федеральному собранию 21 февраля, Абдалкин выложил в своем телеграм-канале. «Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал он.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал фотографию самарского депутата «странной, если не сказать больше, выходкой». Депутат Госдумы Александр Ющенко от коммунистов заявлял, что центральная ревизионная комиссия КПРФ проверит поступок депутата-коммуниста.

Теги
Персоны
депутат Послание президента к Федеральному Собранию КПРФ Самарская область

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
КПРФ изучит фото депутата с лапшой на ушах во время послания Путина
Политика
Калужская полиция проверит сообщения о не вставшем на гимн депутате
Политика
Комитет Думы поддержал проект о наказании за дискредитацию добровольцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter