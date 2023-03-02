Против слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата завели дело о дискредитации

На слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата завели дело

Михаил Абдалкин (справа) (Фото: abdalkin63 / Telegram)

В Самарской области на депутата областной губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал обращение президента Владимира Путина с лапшой на ушах, составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Информация об этом размещена на сайте Новокуйбышевского суда, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Протокол составлен по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для должностного лица — административный штраф в размере до 200 тыс. руб. Материалы дела передали в городской суд. Рассмотрение протокола назначено на 7 марта.

Видео, на котором депутат слушает послание президента Федеральному собранию 21 февраля, Абдалкин выложил в своем телеграм-канале. «Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал он.



Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал фотографию самарского депутата «странной, если не сказать больше, выходкой». Депутат Госдумы Александр Ющенко от коммунистов заявлял, что центральная ревизионная комиссия КПРФ проверит поступок депутата-коммуниста.