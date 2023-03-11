Главком ВСУ заявил о необходимости усилить систему ПВО

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны.

Залужный и Милли обсудили поставку Украине боеприпасов и техники. «Указал на необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны», — написал главком ВСУ в своем телеграм-канале.

Он также рассказал своему коллеге из США о ситуации в зоне боевых действий. Залужный и Милли договорились продолжать диалог и совместную работу.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $400 млн. Он включает в себя боеприпасы для ранее переданных Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, а также мостоукладчики и другое оборудование.

24 февраля, в годовщину начала военной операции России на Украине, глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что за последний год Вашингтон оказал Киеву военную помощь на $32 млрд. В пакеты поддержки в вошли в общей сложности более 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, свыше 8,5 тыс. противотанковых комплексов Javelin, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, 38 систем HIMARS и боеприпасы к ним, батарея ПВО Patriot, 109 БМП Bradley и 31 танк Abrams.