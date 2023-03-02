Иркутская полиция изъяла 425 тыс. разовых доз из нарколаборатории

Фото: МВД РФ

В Иркутской области полиция накрыла «крупнейшую за последнее время» нарколабораторию и изъяли более 140 кг синтетических наркотиков — это примерно 425 тыс. разовых доз. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цех по производству наркотиков оборудовали в поселке Новолетники, попасть в него можно было только через подвал частного дома и подземный ход. Наркодельцы сбывали запрещенные вещества на территории Иркутской области через интернет. Полицейские обнаружили в лаборатории около 5 тыс. л прекурсоров, около 600 емкостей, а также защитные костюмы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 140 кг синтетического наркотика (α-PVP), что составляет примерно 425 тыс. разовых доз», — добавила Ирина Волк.

Подозреваемых арестовали, против них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», части 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное законом, — лишение свободы на срок до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.