В Саратове завели дело после гибели мужчины в ковре у наркоклиники

Фото: СК РФ

В Саратове 25-летний мужчина, проживавший в частном реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых, умер от переохлаждения, после того как его завернули в ковер и оставили на веранде дома. Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело.

Дело открыли по ч. 3 ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

По данным следствия, 34-летний владелец центра, его 30-летний знакомый, а также другие постояльцы дома завернули мужчину в ковер, обмотали скотчем и оставили на веранде дома.

Основатель центра и его знакомый задержаны, с ними «проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств».

Как пишет телеграм-канал «112», потерпевшего нашли завернутым в ковер и связанного веревками. Потерпевшим оказался 26-летний Руслан: он находился в клинике «Новая жизнь» полгода. С родственниками мужчина общался только по телефону, говорил, что у него все хорошо, конфликтов за все время пребывания в центре не было. Личные встречи с близкими были запрещены.

По данным канала, подозреваемыми по делу проходят ранее судимый генеральный директор Дмитрий Кречин, консультант центра Антон Мелькин и еще семь постояльцев. Сейчас реабилитационный центр приостановил свою деятельность, всех пациентов забрали или перенаправили в другие клиники, добавил «112».