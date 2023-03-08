В Саратове завели дело после гибели мужчины в ковре у наркоклиники

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Фанату ПСВ дали тюремный срок за нападение на вратаря «Севильи» Спорт, 21:27
Венедиктов назвал авторов просьбы снять санкции с Фридмана Политика, 21:23
Разведка США не увидела желания России воевать с НАТО Политика, 21:10
Футболист чемпионата ЮАР умер во время тренировки в 29 лет Спорт, 21:05
Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова Спорт, 20:25
В Саратове завели дело после гибели мужчины в ковре у наркоклиники Общество, 20:23
В США не подтвердили данные об «украинском следе» во взрывах Nord Stream Политика, 20:14
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ, ведя 2:0 Спорт, 19:58
FT узнала о беспокойстве китайцев о хранении денег в банках Швейцарии Политика, 19:58
ЦСКА забросил девять шайб «Северстали» и сравнял счет в плей-офф КХЛ Спорт, 19:34
В Турции оценили ущерб от землетрясений в $80 млрд Общество, 19:22
Польский «Шлёнск» оштрафовали за баннер со словами «Это не наша война» Спорт, 19:19
Боррель заявил о готовности ЕС выделить €1 млрд на боеприпасы для Киева Политика, 19:06
США сняли санкции с бывшего дочернего банка «Сбера» в Казахстане Политика, 18:57
Общество ,  
0 

В Саратове завели дело после гибели мужчины в ковре у наркоклиники

СК завел дело после гибели связанного мужчины у реабилитационного центра в Саратове
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Саратове 25-летний мужчина, проживавший в частном реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых, умер от переохлаждения, после того как его завернули в ковер и оставили на веранде дома. Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело.

Дело открыли по ч. 3 ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

По данным следствия, 34-летний владелец центра, его 30-летний знакомый, а также другие постояльцы дома завернули мужчину в ковер, обмотали скотчем и оставили на веранде дома.

Основатель центра и его знакомый задержаны, с ними «проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств».

Как пишет телеграм-канал «112», потерпевшего нашли завернутым в ковер и связанного веревками. Потерпевшим оказался 26-летний Руслан: он находился в клинике «Новая жизнь» полгода. С родственниками мужчина общался только по телефону, говорил, что у него все хорошо, конфликтов за все время пребывания в центре не было. Личные встречи с близкими были запрещены.

По данным канала, подозреваемыми по делу проходят ранее судимый генеральный директор Дмитрий Кречин, консультант центра Антон Мелькин и еще семь постояльцев. Сейчас реабилитационный центр приостановил свою деятельность, всех пациентов забрали или перенаправили в другие клиники, добавил «112».

Читайте на РБК Pro
Почему замену Booking.com в России пока не нашли
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы
Почему Китай больше не ждет взрывного роста от своей экономики
Откройте, это ФНС: когда налоговая придет к физлицу с проверкой
Теги
Саратов реабилитационный центр
Материалы по теме
СК завел дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников «Мемориала»
Политика
В Саратове двое взрослых и ребенок получили травмы в результате пожара
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter