Кадыров назвал жалобы на похищения геев в Чечне выдумками правозащитников

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о преследовании в Чечне мужчин нетрадиционной ориентации выдумками правозащитников, которые теперь на этом зарабатывают. Об этом политик заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«На самом деле в Чечне об этом [сексуальной ориентации] даже говорить нельзя. Непозволительно», — отметил он, подчеркнув, что нельзя это обсуждать «при старших». А там, где присутствуют женщины, по мнению Кадырова, непозволительно даже произносить слово «геи».

«Ну мы же видим, что происходит. Я больше чем уверен, что мы [в Чечне] никогда не примем такое», — заметил чеченский лидер, добавив, что, по его данным, «в Чеченской Республике сами правозащитники придумали [историю о преследованиях мужчин с нетрадиционной ориентацией], чтобы зарабатывать деньги». «Типа — в Чечне преследуют, в Чечне кого-то убивают!» — рассказал Кадыров, в очередной раз отметив, что в Чечне не преследуют и не похищиют геев, потому что в республике их нет.

«Кого мы будем преследовать? Есть доказательства, стопроцентные там — они сейчас называют себя чеченцами, даже дают деньги, чтобы за паспорт, и в паспорте была прописана прописка чеченская», — сообщил политик, уточнив, что «в последующем они [правозащитники] их вывозят» и «50% забирают». «И так дальше делают свой бизнес», — резюмировал Кадыров.

Зарабатывать деньги на этом направлении, по его мнению, — это целенаправленная политика. «У нас, в Чеченской Республике, на все 100% такого не может быть. Я уверен, что и в других регионах, и в целом государстве это не будет проявляться», — подчеркнул глава республики. «Мужчина есть мужчина. Женщина есть женщина. Ну как так можно? Я считаю, что мы должны придерживаться по всем правилам жизни. Как нас создал Всевышний, так мы и должны жить», — заключил Кадыров.

О преследованиях в Чечне геев «Новая газета» сообщила еще в апреле. В материалах издания утверждалось, что с начала 2017 года в республике были задержаны более сотни местных мужчин, которых заподозрили в гомосексуальности. Всех этих мужчин, по информации газеты, избивали и содержали в специальных тюрьмах для геев, из которых выпускали за «огромный выкуп». Власти Чечни все обвинения отвергали. В частности, Кадыров ранее уже называл эти сообщения «ерундой» и заявлял о продажности авторов этих материалов.



В сентябре Чечню посетила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. После этого она сообщила, что следственные органы республики возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей, а еще два человека, о которых писала «Новая газета», живы, и она с ними общалась.



В правозащитном центре «Мемориал» затем заявили, что ради опровержения сообщений о пропаже людей в республике власти Чечни организовали для Москальковой встречи с братьями тех мужчин, которых правозащитники считают убитыми, а не с мужчинами из списка «Новой газеты». 20 октября Москалькова пообещала изучить материалы Следственного комитета, в том числе результаты экспертизы и проверки на полиграфе, которые проводились в отношении жителя Омска после того, как он сообщил в правоохранительные органы, что его пытали в Грозном из-за его ориентации.