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Политика ,  
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Пойманного в аэропорту ставропольского вице-премьера арестовали

Александр Золотарев (в центре)
Александр Золотарев (в центре) (Фото: Следственный комитет РФ)

Промышленный районный суд города Ставрополя заключил под стражу заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении РБК пресс-службы регионального следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2017 года Золотарев вместе с и.о. первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким получили взятку в размере 2,5 млн руб. за покровительство при строительстве нового корпуса детской клинической больницы в Ставрополе.

Вице-премьера Ставрополья поймали в аэропорту из-за детской больницы
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В 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили взятку в размере свыше 15,5 млн руб. за строительство лечебно-диагностического корпуса клинического кардиологического диспансера и в 2019-м — более 45 млн руб. за строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, заявили в СК.

Золотарев был задержан 12 марта в аэропорту при попытке скрыться от следствия.

В отношении Когарлыцкого также расследуется несколько уголовных дел, в том числе о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Он был арестован судом в ноябре 2019 года. Тогда же губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил его в связи с утратой доверия.

В начале февраля против Когарлыцкого возбудили седьмое уголовное дело. По данным СК, в 2019 году он получил 1 млн руб. от посредника за решение вопроса в комитете градостроительства администрации Ставрополья об узаконивании многоэтажного офисного здания с автомойкой.

Ставропольский край взятка чиновник новости СК коррупция
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