В Совбезе заметили возврат к переброскам войск к России через Атлантику

В Совбезе заметили возврат к переброскам войск к России через Атлантику

По словам замсекретаря Совбеза России Михаила Попова, НАТО реанимирует свою систему трансатлантических перебросок войск США и Канады к границам России, существовавшую во времена холодной войны

Канадские военные во время учений НАТО в Латвии. Февраль, 2019. (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

НАТО возвращает к существовавший во времена «холодной войны» трансатлантическим переброскам войск в Европу, для усиления коалиционных войск на границе с Россией. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«Реанимируется существовавшая в годы холодной войны система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией», — сказал он.

По словам Попова, за последние два года Североатлантический альянс увеличил численность военнослужащих сил первоочередного задействования блока в 1,6 раза — с 25 тыс. до 40 тыс. человек​. «На территориях стран Балтии развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до 1 тыс. военнослужащих каждая. Реализуется американская инициатива «3 по 30», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток», — рассказал замсекретаря Совбеза России.

Он отметил, что к уже имеющимся у НАТО двум штабам многонациональных дивизий, одна из которых — «Северо-Восток» в Польше и вторая — «Юго-Восток» в Румынии, руководство альянса решило сформировать третью — «Север» на базе управления Датской мотопехотной дивизии.