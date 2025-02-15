Associated Press обвинило администрацию Трампа в нарушении Конституции

Аккредитованным журналистам AP ограничили доступ в Белый дом и на борт самолета президента США, сославшись на решение редакции не называть Мексиканский залив Заливом Америки. Эти действия нарушают свободу слова, заявило агентство

Два выделенных места Associated Press на борту Air Force One пустуют после того, как репортёру AP в Белом доме Дарлин Супервилл и фотографу AP Бену Кертису сообщили, что им не разрешат сесть на борт в пассажирском терминале перед вылетом Дональда Трампа с Объединенной базы Эндрюс в Мэриленде, США, 14 февраля 2025 г. (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Действия администрации президента США Дональда Трампа, которая ограничила журналистам Associated Press доступ в Белый дом, нарушают первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова, говорится в заявлении агентства.

Правительство США пытается «диктовать, что должна публиковать новостная компания, под угрозой возмездия», считают в редакции.

Накануне замруководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович сообщил, что аккредитованных сотрудников AP лишили доступа в Овальный кабинет и на борт самолета президента США, объяснив это решением редакции не использовать новое название Мексиканского залива (Трамп ранее издал указ о переименовании его в Американский). Со слов Бадовича, это «обнажает приверженность Associated Press к дезинформации».

В редакции обвинения отвергли. Представитель AP Лорен Истон заявил, что недопуск журналистов к освещению мероприятий с участием президента из-за того, какие географические наименования использует агентство, подрывает право на свободу слова, «закрепленное в Конституции США для всех американцев». Истон добавил, что в своих материалах AP называет залив Мексиканским, но одновременно отмечает, что на территории Соединенных Штатов он называется «Заливом Америки», согласно указу Трампа.

Ряд других изданий, например, The New York Times и Washington Post, также не стали отказываться от термина «Мексиканский залив», напомнили в AP.

На этой неделе журналистам агентства запретили освещать ряд мероприятий в Белом доме, включая пресс-конференцию Трампа с премьером Индии Нарендрой Моди и брифинг президента в Овальном кабинете.

Трамп во время своего первого срока на посту главы государства не раз критиковал СМИ, обвиняя их в публикации «фейковых новостей». На этой неделе в интервью Fox News республиканец заявил, что ряд изданий стремятся «рассорить» их с миллиардером, главой Департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, называя последнего президентом.