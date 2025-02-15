Associated Press обвинило администрацию Трампа в нарушении Конституции
Действия администрации президента США Дональда Трампа, которая ограничила журналистам Associated Press доступ в Белый дом, нарушают первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова, говорится в заявлении агентства.
Правительство США пытается «диктовать, что должна публиковать новостная компания, под угрозой возмездия», считают в редакции.
Накануне замруководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович сообщил, что аккредитованных сотрудников AP лишили доступа в Овальный кабинет и на борт самолета президента США, объяснив это решением редакции не использовать новое название Мексиканского залива (Трамп ранее издал указ о переименовании его в Американский). Со слов Бадовича, это «обнажает приверженность Associated Press к дезинформации».
В редакции обвинения отвергли. Представитель AP Лорен Истон заявил, что недопуск журналистов к освещению мероприятий с участием президента из-за того, какие географические наименования использует агентство, подрывает право на свободу слова, «закрепленное в Конституции США для всех американцев». Истон добавил, что в своих материалах AP называет залив Мексиканским, но одновременно отмечает, что на территории Соединенных Штатов он называется «Заливом Америки», согласно указу Трампа.
Ряд других изданий, например, The New York Times и Washington Post, также не стали отказываться от термина «Мексиканский залив», напомнили в AP.
На этой неделе журналистам агентства запретили освещать ряд мероприятий в Белом доме, включая пресс-конференцию Трампа с премьером Индии Нарендрой Моди и брифинг президента в Овальном кабинете.
Трамп во время своего первого срока на посту главы государства не раз критиковал СМИ, обвиняя их в публикации «фейковых новостей». На этой неделе в интервью Fox News республиканец заявил, что ряд изданий стремятся «рассорить» их с миллиардером, главой Департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, называя последнего президентом.
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