 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Associated Press обвинило администрацию Трампа в нарушении Конституции

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Аккредитованным журналистам AP ограничили доступ в Белый дом и на борт самолета президента США, сославшись на решение редакции не называть Мексиканский залив Заливом Америки. Эти действия нарушают свободу слова, заявило агентство
Два выделенных места Associated Press на борту Air Force One пустуют после того, как репортёру AP в Белом доме Дарлин Супервилл и фотографу AP Бену Кертису сообщили, что им не разрешат сесть на борт в пассажирском терминале перед вылетом Дональда Трампа с Объединенной базы Эндрюс в Мэриленде, США, 14 февраля 2025 г.
Два выделенных места Associated Press на борту Air Force One пустуют после того, как репортёру AP в Белом доме Дарлин Супервилл и фотографу AP Бену Кертису сообщили, что им не разрешат сесть на борт в пассажирском терминале перед вылетом Дональда Трампа с Объединенной базы Эндрюс в Мэриленде, США, 14 февраля 2025 г. (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Действия администрации президента США Дональда Трампа, которая ограничила журналистам Associated Press доступ в Белый дом, нарушают первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова, говорится в заявлении агентства.

Правительство США пытается «диктовать, что должна публиковать новостная компания, под угрозой возмездия», считают в редакции.

Накануне замруководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович сообщил, что аккредитованных сотрудников AP лишили доступа в Овальный кабинет и на борт самолета президента США, объяснив это решением редакции не использовать новое название Мексиканского залива (Трамп ранее издал указ о переименовании его в Американский). Со слов Бадовича, это «обнажает приверженность Associated Press к дезинформации».

AP запретили освещать встречу Трампа с Маском из-за Мексиканского залива
Политика
Дональд Трамп

В редакции обвинения отвергли. Представитель AP Лорен Истон заявил, что недопуск журналистов к освещению мероприятий с участием президента из-за того, какие географические наименования использует агентство, подрывает право на свободу слова, «закрепленное в Конституции США для всех американцев». Истон добавил, что в своих материалах AP называет залив Мексиканским, но одновременно отмечает, что на территории Соединенных Штатов он называется «Заливом Америки», согласно указу Трампа.

Ряд других изданий, например, The New York Times и Washington Post, также не стали отказываться от термина «Мексиканский залив», напомнили в AP.

На этой неделе журналистам агентства запретили освещать ряд мероприятий в Белом доме, включая пресс-конференцию Трампа с премьером Индии Нарендрой Моди и брифинг президента в Овальном кабинете.

Трамп во время своего первого срока на посту главы государства не раз критиковал СМИ, обвиняя их в публикации «фейковых новостей». На этой неделе в интервью Fox News республиканец заявил, что ряд изданий стремятся «рассорить» их с миллиардером, главой Департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, называя последнего президентом.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Associated Press Белый дом Дональд Трамп СМИ журналистика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Google переименовал Мексиканский залив в Американский
Общество
Белый дом лишил журналистов Associated Press доступа в Овальный кабинет
Политика
Белый дом назвал СМИ «лузерами» за попытки «разделить» Трампа и Маска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В офисе Зеленского назвали условие его возможной встречи с ПутинымПолитика, 10:54
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Каллас увидела в речи Вэнса желание США затеять драку с ЕвропойПолитика, 10:46
Дина Аверина обручилась с фигуристомСпорт, 10:34
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летиемСпорт, 10:30
В Республике Алтай ввели режим повышенной готовности из-за землетрясенияОбщество, 10:26
Украинский боксер потерпел первое поражение в карьере и лишился титулаСпорт, 10:18
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Associated Press обвинило администрацию Трампа в нарушении КонституцииПолитика, 10:06
Глава «мусорной» госкомпании стал кандидатом на пост замминистраПолитика, 10:04
Цифровые ловушки: как меняется арсенал кибермошенниковPro, 10:01
Накопить ₽10 млн к пенсии: инструкция для молодых россиянИнвестиции, 10:00
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
МВД напомнило собственникам о штрафах за непостановку на учет иностранцаОбщество, 09:39
Запас наличной валюты у россиян сократился второй год подрядФинансы, 09:30