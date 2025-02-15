Глава «мусорной» госкомпании стал кандидатом на пост замминистра

Денис Буцаев возглавляет РЭО с 2020 года. Он может перейти на должность замглавы Минприроды, рассказали источники РБК

Денис Буцаев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Кандидатура Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора (РЭО, курирует «мусорную реформу» в России), рассматривается на должность заместителя главы Минприроды, сообщил источник РБК, знакомый с обсуждением кадровых перестановок. По его словам, на пост главы РЭО в свою очередь рассматривается кандидатура Ирины Тарасовой, которая сейчас занимает пост директора административного департамента Минсельхоза. «Это один из вариантов», — сказал источник РБК.

Источник РБК, близкий к Минприроды, подтвердил обсуждение возможного перехода Дениса Буцаева с поста главы РЭО на должность в министерстве. В Минсельхозе сказали, что Ирина Тарасова «работает в ведомстве».

В пресс-службах Минприроды и РЭО отказались от комментариев.

Российский экологический оператор — публично-правовая компания, которая занимается вопросами обращения твердых коммунальных отходов в России, а также курирует «мусорную реформу».

Буцаев занимал пост главы РЭО с момента основания этой компании в феврале 2019 года, но в ноябре того же года ушел с должности на пост первого вице-губернатора Белгородской области. Его вновь назначили на этот пост в ноябре 2020 года.

Тогда, в 2020 году Виктория Абрамченко (на тот момент была вице-премьером) говорила, что прямой задачей РЭО является завершение подготовки федеральной программы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а перед Буцаевым стоит задача привлечь инвестиции в отрасль, особенно после спада экономики на фоне пандемии коронавируса.

В декабре 2024 года ход «мусорной реформы» раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов, однако на деле все забуксовало», — говорила она. По словам Матвиенко, эта тема обсуждалась с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

14 февраля губернатор Рязанской области Павел Малков направил в Совет Федерации постановление о наделении замглавы Минприроды Сергея Аноприенко полномочиями сенатора.