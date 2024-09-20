 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

В ЦБ сменится глава департамента, отвечающего за предложения по ставке

С октября в ЦБ сменился глава департамента, который отвечает за анализ и объяснение широкой общественности решений по ключевой ставке. Вместо Кирилла Тремасова должность займет его первый заместитель Андрей Ганган

Кирилл Тремасов со 2 октября покинет должность директора департамента денежно-кредитной политики Банка России, говорится в сообщении регулятора. Этот департамент ЦБ отвечает за разработку денежно-кредитной политики, проводит анализ эффективности принятых регулятором решений, готовит пресс-релизы по ключевой ставке и резюме ее обсуждения на совете директоров.

Вместо Тремасова руководить департаментом будет его первый заместитель Андрей Ганган. Ганган работает в ЦБ с 2011 года, все это время он «занимал различные должности, связанные с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики», уточняется в сообщении ЦБ.

Тремасов с октября 2024 года станет советником председателя Банка России, отметили в ЦБ. «Он продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики», — уточнили там.

Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кирилл Тремасов возглавлял департамент денежно-кредитной политики с 2020 года. До этого он работал в «Локо-банке», где был главой аналитического департамента, а затем — директором по инвестициям. С 2014 по 2017 год Тремасов был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России.

Предшественником Тремасова на посту главы департамента денежно-кредитной политики был Алексей Заботкин, который с 2020 года является заместителем председателя ЦБ, но продолжает курировать работу этого департамента.

Основной задачей департамента является подготовка всех материалов, касающихся решений ЦБ по денежно-кредитной политике и их влияния на экономику. Речь как о внутренних материалах ЦБ (аналитических записках, исследованиях, предложениях по усовершенствованию денежно-кредитной политики), так и о внешних, которые объясняют широкой общественности решения регулятора, в том числе по ключевой ставке. Также этот департамент отвечает за подготовку годового отчета Банка России и «основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики».

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправлены еще два Cybertruck

К Новому году машины подорожают на 20%

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео

Банки не смогут брать комиссию за оплату штрафов через СБП

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Российским военным предъявили обвинение в убийстве американца в Донецке

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России ключевая ставка
Материалы по теме
В ЦБ назвали условия для возвращения к мягкой денежно-кредитной политике
Экономика
В ЦБ вместо «переохлаждения» экономики допустили «мягкую посадку»
Экономика
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Сменившая гражданство ученица Плющенко снялась с этапа Гран-приСпорт, 15:59
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:54
В ЦБ сменится глава департамента, отвечающего за предложения по ставкеФинансы, 15:51
Суд арестовал еще восемь человек после массовой драки в ТутаевеОбщество, 15:50
Акции производителя ботинок Dr. Martens рухнули до исторического минимумаИнвестиции, 15:49
Как нейросети становятся драйвером роста для аграриевНациональные проекты, 15:44
Украинским военным не запретят вести официальные страницы в TelegramПолитика, 15:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чемпиона «Формулы-1» наказали за мат на пресс-конференцииСпорт, 15:30
Sydney Morning Herald узнала о скорой передаче Киеву списанных AbramsПолитика, 15:30
Средняя цена автомобиля в России превысила отметку в ₽3 млнАвто, 15:24
Додик приедет на саммит БРИКС в КазаниПолитика, 15:18
YouTube-канал Верховного суда Индии взломали для продвижения криптоскамаКрипто, 15:17
Фон дер Ляйен объявила о намерении дать Украине кредит на €35 млрдПолитика, 15:16
Уоррен Баффет окупил инвестиции в акции Bank of AmericaИнвестиции, 15:06