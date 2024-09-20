В ЦБ сменится глава департамента, отвечающего за предложения по ставке
Кирилл Тремасов со 2 октября покинет должность директора департамента денежно-кредитной политики Банка России, говорится в сообщении регулятора. Этот департамент ЦБ отвечает за разработку денежно-кредитной политики, проводит анализ эффективности принятых регулятором решений, готовит пресс-релизы по ключевой ставке и резюме ее обсуждения на совете директоров.
Вместо Тремасова руководить департаментом будет его первый заместитель Андрей Ганган. Ганган работает в ЦБ с 2011 года, все это время он «занимал различные должности, связанные с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики», уточняется в сообщении ЦБ.
Тремасов с октября 2024 года станет советником председателя Банка России, отметили в ЦБ. «Он продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики», — уточнили там.
Кирилл Тремасов возглавлял департамент денежно-кредитной политики с 2020 года. До этого он работал в «Локо-банке», где был главой аналитического департамента, а затем — директором по инвестициям. С 2014 по 2017 год Тремасов был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России.
Предшественником Тремасова на посту главы департамента денежно-кредитной политики был Алексей Заботкин, который с 2020 года является заместителем председателя ЦБ, но продолжает курировать работу этого департамента.
Основной задачей департамента является подготовка всех материалов, касающихся решений ЦБ по денежно-кредитной политике и их влияния на экономику. Речь как о внутренних материалах ЦБ (аналитических записках, исследованиях, предложениях по усовершенствованию денежно-кредитной политики), так и о внешних, которые объясняют широкой общественности решения регулятора, в том числе по ключевой ставке. Также этот департамент отвечает за подготовку годового отчета Банка России и «основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики».
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