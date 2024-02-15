Видео с моментом удара по Белгороду
В Сети появилось видео ракетного удара ВСУ по Белгороду. На первом видео виден вход в ТЦ, по которому наносится удар. Еще одно видео снято с камеры внутри магазина. После удара на кадрах виден дым. На последних кадрах снята улица города — во время удара прохожие начинают прятаться от ударов у стен здания, а проезжающие машины — останавливаться.
Во время удара погибли пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали — 18 человек. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня RM-70 «Вампир», заявили в Минобороны. Военные отчитались, что силы ПВО сбили над Белгородской областью 14 снарядов.
При обстреле были повреждены торговый центр, многоэтажные дома, частные домовладения и автомобили.
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